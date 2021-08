Útočník v inkriminovaný den krátce před devátou hodinou večerní navštívil prodejnu erotických potřeb v Praze 1. Tam si nejprve prohlížel vystavené pomůcky a v momentě, kdy ho oslovila prodavačka a chtěla mu pomoci s výběrem, tak na ní zaútočil.

Zdroj: Policie ČR

Ženu zatlačil do zázemí prodejny, povalil ji na zem a osahával ji na intimních partiích se slovy, aby nekřičela, že se jí to bude líbit a bude to rychlé. Během toho jí dusil respirátorem a snažil se ji utišit.

Napadená prodavačka ale užila lsti, předstírala těhotenství a požadovala po útočníkovi použití kondomu, což ho zaskočilo. Tohoto momentu zaváhání žena využila k útěku pryč z prodejny. Ihned poté násilník z místa utekl.

Ve svém jednání však chlípník pokračoval po necelé půlhodině, kdy v parku Na Fidlovačce v Praze 4 zezadu zaútočil na procházející se ženu, kterou zaklekl na zemi a sundal si tričko, které jí nacpal do úst, aby nekřičela.

Poté jí se slovy „udělám ti to rychle“ osahával na hrudníku. Přestal až v okamžiku, kdy ho vyrušil náhodný kolemjdoucí muž, a tak z místa utekl.

Mluví česky a může být nebezpečný

V souvislosti s vyšetřováním těchto případů se kriminalistům podařilo zajistit kamerové záznamy, na kterých je zachycen chlapík, po kterém pátrají. Jedná se o česky hovořícího muže světlé pleti ve věku 28 až 35 let, vysokého 185 – 190 cm, střední postavy, který nosí dioptrické brýle. Má delší světle hnědé vlasy, kolem uší vyholené a stažené do culíku.

V době obou útoků byl oblečen do modrého trička se symbolem zmrzliny a lebky s nápisem ICE SCREAM. To zanechal na místě druhého útoku spolu s taškou béžové barvy. Dále měl na sobě barevné kostkované kraťasy a na nohou černé boty, kdy na pravé botě měl žlutozelenou reflexní tkaničku.

"Pokud byste tohoto muže na kamerovém záznamu poznali, nebo máte jakékoliv informace, které by kriminalisty dovedly k jeho dopadení, kontaktujte linku 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu PČR. V žádném případě se muže nepokoušejte zadržet sami, jelikož by mohl být velmi nebezpečný," požádal o spolupráci a zároveň varoval mluvčí pražské policie Richard Hrdina.