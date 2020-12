„Čáslavští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci. Dosud neznámý pachatel zde posprejoval železniční vagon, který byl odstaven na šesté koleji s jízdní soupravou rychlíku z Prahy do Čáslavi. Způsobená škoda je nejméně 15 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Podle ní se věk pachatelů, kteří se věnují sprejerství, převážně pohybuje od 17 let do 24 let. „Sprejerství je již od začátku trestný čin, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pachatelům za takové jednání hrozí mimo pokuty i rok vězení,“ zdůraznila mluvčí. Vyšetřovatelé navíc vyhodnocují i několik let staré malůvky, které pak případné podezřelé můžou usvědčit i z více činů.

Případní svědci události na vlakovém nádraží v Čáslavi se mohou obrátit na telefonní číslo obvodního policejního oddělení 974 875 710 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.