Policisté z Kutnohorska mají od začátku roku nahlášeno několik případů nelegálně posprejovaných stěn, kontejnerů, věcí a stromů. Vyšetřovatelé vyhodnocují i několik let staré malůvky, které pak případné podezřelé můžou usvědčit i z více činů.

Věk pachatelů sprejerství se převážně pohybuje od 17 let do 24 let. „Sprejerství je již od začátku trestný čin, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pachatelům za takové jednání hrozí mimo pokuty i rok vězení,“ zdůraznila Marečková.

Policisté v nyní žádají veřejnost o pomoc. „Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele, nechť se obrátí na policejní oddělení ve Zruči nad Sázavou nebo na telefon 974 875 710 nebo na bezplatnou linku 158,“ dodala mluvčí.