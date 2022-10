Účet za nahrávání filmů na internet: škoda představuje šest milionů

Nejen citelný finanční postih, ale i pobyt za mřížemi, který by se mohl protáhnout až na pět let, hrozí 36leté ženě z Čáslavi, která podle policie dlouhodobě a ve velkém měřítku porušovala autorská práva filmařů i hudebníků. Podle zjištění hospodářské kriminálky z Kutné Hory téměř po šest nahrávala na internet rozmanitá díla, aby si je další zájemci mohli stáhnout a nemuseli za to platit.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com