„Dosud neznámý pachatel posprejoval žluto-modro-černou barvou fasádu, na které vytvořil nápis s obrazcem o rozměrech 220 x 180 centimetrů a 210 x 65 centimetrů. Celková způsobená škoda je osm tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková.

Policisté z Kutnohorska přijali od začátku roku 2021 zatím čtyři případy nelegálně posprejovaných stěn, kontejnerů, věcí a stromů. Vyšetřovatelé vyhodnocují i několik let staré malůvky, které pak případné podezřelé můžou usvědčit i z více činů.

Věk pachatelů, kteří se věnují sprejerství, se převážně pohybuje od 17 let do 24 let. „Sprejerství je již od začátku trestný čin, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pachatelům za takové jednání hrozí mimo pokuty i rok vězení,“ zdůraznila mluvčí.