VIDEO: Krádežím navigací z traktorů je konec, zloděje zatkla zásahovka

Škodu vyčíslenou na více než osm milionů korun způsobila podle středočeských kriminalistů skupina zlodějů, kteří se specializovali na krádeže navigačních zařízení ze zemědělské techniky. Policejní detektivové čtveřici cizinců přičítají nejméně 14 případů vloupání do různých zemědělských objektů spáchaných v době od srpna do října, informovala v pátek policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Kořistí se stalo téměř osm desítek komponentů navigační techniky – především monitory a antény GPS navigací. Nyní už je konec: všichni podezřelí Ukrajinci ve věku 33, 35, 41 a 47 let skončili ve vazbě.

Foto: PČR