Skluzavka v osmitisícové hodnotě zmizela někdy v době od čtvrtka 23. dubna do pondělí 27. dubna, informoval Zdeněk Chalupa z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Jih. Policisté podle jeho slov přivítají jakékoli svědectví, jež by mohlo pomoci při objasnění krádeže a pátrání po tom, kdo ji má na svědomí.

Postřehy se mohou týkat jak samotného zmizení skluzavky, tak upozornění, že se taková atrakce někde v posledních dnech objevila. „Občané mohou policisty kontaktovat osobně, a to na služebně obvodního oddělení v Kamenici, nebo prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky,“ uvedl Chalupa.

To, že skluzavka zmizela v době vyhlášeného nouzového stavu, kdy kvůli opatřením proti šíření koronaviru platí omezení pohybu, nefungují školy ani školky a pro rodiče je často obtížnější než obvykle děti zabavit, případnému dopadenému pachateli neposlouží jako výmluva, kvůli níž by snad bylo možno přimhouřit oko. Právě naopak! Za krádež spáchanou v době vyhlášeného nouzového stavu hrozí v případě prokázání viny a následného odsouzení pobyt ve vězení až po dobu osmi let.