Čelákovice – Po zlodějce, kterou se zřejmě stala těhotná žena, pátrají a současně před jejími praktikami varují policisté z Prahy-venkov: Východ. Dotyčná se nerozpakovala zneužít dobroty seniorky, která jí chtěla pomoci, informovala policistka Eva Hašlová o případu, který policisté řeší od 22. ledna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Bylo krátce před polednem, když mladá žena, jež vypadala, že čeká miminko, přišla k autu na parkovišti v Čelákovicích. „Ze strany spolujezdce žádala 76letou seniorku, zda by ji nemohla odvézt na adresu poblíž parkoviště. Svoji prosbu zdůvodňovala tím, že jí není dobře a sama by tam nedošla,“ přiblížila Hašlová počátek příběhu. V tom pak sehrála hlavní roli kabelka, již měla řidička položenou na sedadle vedle sebe. Pasažérka, která se vnutila do auta, ji přendala na zadní sedadlo. A ještě ochotně nabídla, že kabelku zapne, aby se obsah během jízdy nevysypal.

Po jejím odchodu řidička zjistila, že uvnitř chybí mobilní telefon. Věc tedy oznámila policii. „Pokud někdo z občanů měl stejnou nebo obdobnou zkušenost, má informace k případu, sdělte je, prosím, policistům na obvodním oddělení v Čelákovicích,“ připomněla Hašlová.

Současně jménem policie apeluje na občany, aby byli opatrní a obezřetní – a i když by měli chuť pomoci druhému, předpokládali možná rizika. Byť to – bohužel – může vést i k tomu, že by se pomoc nedoslala člověku, který ji opravdu bude potřebovat…