„V příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora došlo na základě skutečností zjištěných v roce 2020 k personální změně na pozici ředitele a paní Krejdlové byla za přítomnosti svědkyně předána písemná omluva vedoucí školní jídelny při ZŠ Žižkov. V současné době nejsou v organizaci žádné závažné personální problémy, nejsou patrné žádné náznaky svědčící o tom, že by mezi zaměstnanci docházelo k šikaně či jinému závadnému jednání. Tím považuje zřizovatel příspěvkové organizace – Město Kutná Hora – tuto záležitost za vyřešenou a nechystá již žádné další kroky,“ uvedl vedoucí oddělení interního auditu Města Kutná Hora František Tvrdík.

Chtěl se obléct i najíst. V obchodech kradl snad vše, co mu přišlo pod ruku

Dana Krejdlová, která ve školní jídelně ZŠ Žižkov pracovala na poloviční úvazek jako dozor a pracovnice provozu od září 2019 do prosince 2020, ale vše vidí jinak. Byl na ní prý vyvíjen neúměrný nátlak ze strany vedoucí školní jídelny Martiny Zahradníčkové a její sestry Lenky Polesné, která v jídelně také pracuje. „Jde mi hlavně o spravedlnost a vadí mi, že šikanózní jednání pokračovalo i po té omluvě za anonym, který jsem nepsala,“ uvedla Krejdlová i přesto, že byla od doby doručení písemné omluvy v září 2020 až do prosince 2020 v pracovní neschopnosti.

Sama vedoucí jídelny sice pochybení přiznává, šikanu na pracovišti ale odmítá. „Nic takového se nedělo ode mne, ani jiné pracovnice. Žádná šikana na pracovišti vůči její osobě ani žádné jiné nikdy neproběhla. Toto nařčení důrazně odmítám,“ prohlásila Martina Zahradníčková.

Homer Simpson na kutnohorské zdi. Sprejer si nevybral na tvorbu nejlepší místo

Anonym, z jehož autorství nařkla Danu Krejdlovou, přišel tehdejší vedoucí Školních jídelen Kutná Hora a byly v něm stížnosti právě na žižkovskou jídelnu. „O tom, že je autorkou, jsem stoprocentně přesvědčena. I tak jsem se jí pro klid na pracovišti omluvila. Šikanována rozhodně nebyla. Pokud jí bylo něco vytknuto, bylo to vždy v rámci kompetencí. Ve školních jídelnách jsou zvláště přísná pravidla, a pokud by nebyla dodržována, hrozilo by nebezpečí újmy na zdraví velkému počtu strávníků, například salmonelóza a další infekční nemoci,“ dodala Zahradníčková k údajné šikaně s tím, že celou věc uzavřela už před dvěma lety.

Bývalá zaměstnankyně však trvá na svém a pokud ji nebude odškodné vyplaceno, hodlá se obrátit na soud.