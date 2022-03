"U řidičky byl zjištěn pozitivní výsledek na amfetamin/metamfetamin. Policisté pak ženu vyzvali, aby se dále podrobila odběru krve v nemocnici, to už ale odmítla absolvovat. Dopravní policisté ještě zjistili, že řidička má platný zákaz motorových vozidel a to až do konce února roku 2023," uvedl mluvčí středočeských policistů Pavel Truxa.

Muž řídil pod vlivem drog a se zákazem řízení všech motorových vozidel

Svým jednáním a jízdou se zákazem řízení se žena dopustila přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za to jí může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.