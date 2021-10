/FOTOGALERIE/ Kamerové záběry muže, s nímž by si rádi pohovořili, nechali zveřejnit policisté z hostivického obvodního oddělení, kteří už třetím týdnem pátrají po zloději, jenž v Jenči na Praze-západ vyprázdnil cizí peněženku. Očekávají, že hledaného muže někdo pozná a poradí jim, kam se za ním vydat.

Hledaný muž. | Foto: Policie ČR

Ke krádeži došlo v pondělí 27. září večer, informovala ve středu policejní mluvčí Michaela Richterová. „Zatím neztotožněný pachatel vstoupil v době od 18.20 do 18.40 do volně přístupného areálu vnitřního sportoviště. Využil nepozornosti obsluhy a z kabelky, kterou měla položenou za pultem, jí vytáhl peněženku,“ upřesnila, co se odehrálo. Peněženka však nezmizela. Zloděj z ní vytáhl peníze – přes deset tisíc korun a 30 eur – a vrátil ji zpět do kabelky.