Dosud neznámý pachatel se vloupal v noci na středu 20. ledna do prodejny potravin v Hlízově. Kromě finanční hotovosti odcizil rovněž cigarety. Celková škoda přesáhla 70 tisíc korun.

Vloupání do prodejny potravin v Hlízově. | Foto: Policie ČR

„Kutnohorští policisté šetří případ vloupání do prodejny potravin v obci Hlízov. K vloupání došlo v době od 17.30 hodin dne 19. ledna do 05.00 hodin následujícího dne. Zloděj rozbil skleněnou výplň výlohy a vnikl do vnitřního prostoru, kde z kasy odcizil finanční hotovost a z prostor stojanu za kasou odcizil cigarety různých značek,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková.