„Dosud neznámý pachatel překonal oplocení na parcele v katastru obce Řendějov a vnikl do sadu. Tam z vzrostlých slivoní odcizil celkem 4000 kilogramů švestek odrůdy Stanley. Svým jednáním zloděj způsobil škodu ve výši 40 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková s tím, že k události došlo v uplynulých dnech v zatím blíže nezjištěné době.

Policisté v této souvislosti žádají veřejnost o pomoc. „Pokud by občané mohli poskytnout jakoukoli informaci k tomuto případu, nechť se obrátí na policejní oddělení ve Zruči nad Sázavou nebo na telefon 974 875 740 nebo na bezplatnou telefonní linku 158,“ doplnila mluvčí.

Z ukradeného množství švestek by přitom podle majitele palírny Kácovka šlo vypálit 260 až 400 litrů dobré pálenice. „Záleží samozřejmě na zralosti a kvalitě švestek, při vysokém stadiu zralosti by to mohlo být až těch 400 litrů,“ uvedl Michal Aron.

„Co se týče letošní sezony pálenic, je určitě lepší než minulý rok. Ovoce ale zraje později, je to hlavě o jablkách a ty ještě nejsou zralá, takže se teprve budou zpracovávat, stejně jako podzimní hruška. Ovoce budeme přijímat do listopadu,“ doplnil.