Deníku to potvrdil Aleš Cimbala, mluvčí městského státního zastupitelství, které pražskou část případu dozoruje. „Ve věci nadále probíhá vyšetřování, které je ze zákona neveřejné. Trestní stíhání je vedeno nadále jako vazební,“ uvedl.

Podrobnosti ale policisté nechtějí zveřejnit. Zdráhají se i potvrdit či vyvrátit zjištění, která má Deník k dispozici.

K vraždě manžela zubařky údajně došlo na blíže nespecifikovaném místě v Praze. Spekuluje se o tom, že způsob smrti byl velmi netypický a muž vykrvácel po pořezání. Po činu se ženy podle informací Deníku samy přihlásily policii a vyloučeno není, že muž nebyl jedinou obětí. To však státní zastupitelství ani policie po dobu vyšetřování blíže komentovat nechtějí.

Mrtvý u bazénu

Kauza má i svoji kutnohorskou větev. Jak se našim reportérům podařilo zjistit, už v srpnu byl v autě nedaleko bazénu v Kutné Hoře nalezen mrtvý muž, který bydlel ve stejném domě jako zubařka. Bytový dům stojí jen pár desítek metrů od bazénu. Muž měl být také klientem jejího manžela – léčitele.

Podle dostupných informací policisté původně předpokládali, že na smrti muže neměl vinu nikdo cizí. K tomuto úmrtí se středočeští kriminalisté vrátili až ve chvíli, kdy vyšla najevo pražská vražda.

Vraždila zubařka z Kutné Hory? Obviněny jsou dvě ženy. Stopy vedou i k sektě

Ani v tomto případě nechtějí policisté po čtyřech měsících vyšetřování říkat podrobnosti. „Případem náhlého úmrtí muže na Kutnohorsku se zabývají krajští kriminalisté, a to pro možné podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Případ je stále ve fázi prověřování a z tohoto důvodu nemůžeme poskytnout cokoliv bližšího,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

I tento případ tedy policisté vyšetřují více než čtvrt roku a jak potvrdil Deníku dobře informovaný zdroj už na podzim, jedná se o případ spletitý. „Vyšetřovatelé vědí, že zveřejnění některých detailů by zmařilo jejich vyšetřování. U jiných detailů naopak nejsou schopni odhadnout, co by zveřejnění způsobilo," řekl náš zdroj.

Podle informací komplikuje vyšetřování fakt, že nebyla hned po objevení mrtvoly nařízena soudní pitva.

V léčiteli se prý někteří klienti zhlédli

Kolem života obou manželů se redakci Deníku podařilo zjistit několik detailů. K zavražděnému léčiteli chodilo se svými problémy celkem dost klientů. „Lidi v domě už i nadávali, že je to u nich jak na procesí,“ řekla jedna z klientek s tím, že partner zubařky provozoval praxi ve svém bytě v jednom z kutnohorských panelových domů. „Chodila jsem k němu, používal alternativní metody, rozhodně ale ne jakkoli násilné,“ popsala Deníku jeho klientka.

Podle ní se v něm ale řada klientů zhlédla, a kromě léčby neduhů ho začali žádat i o pomoc s nezdravotními peripetiemi, jako byl nákup auta, nemovitosti a podobně. „Někteří s ním jezdívali i na dovolené, třeba do Španělska,“ uvedla žena.

Z 19 loňských vražd ve středních Čechách policie vyřešila všechny

Podobně „očarovaná" byla léčitelem údajně i jeho partnerka, zubařka z Kutné Hory. „Byla na něm dost závislá. Když jí řekl, že by se měla otužovat, chodila po Kutné Hoře i v zimě jen v triku s krátkým rukávem,“ popsal zdroj Deníku.

Léčitel zemřel podle informací Deníku poté, co v pražském bytě vykrvácel. Pořezat ho měla právě zubařka se známou.

Z Moravy přes Děčín do Kutné Hory

Obviněná zubařka byla podle našich zjištění v mládí uzavřená, tichá a vzorná studentka. Spolužáci ze základní školy i gymnázia si ji vybavují jako plachou a hodnou dívku. „Vnímal jsem jí jako vílu nebo takovou éterickou bytost. Byla uzavřená, kolektivu se spíše stranila. Co se týká prospěchu, vždycky byla nejlepší ze třídy. Zkrátka bych ji přirovnal k prototypu šprtky," sdělil Deníku jeden z jejích spolužáků.

Plachá dívka vyrůstala a žila v menším městě na Prostějovsku sama s maminkou. „Po maturitě začala studovat vysokou školu v Praze a do městečka se vracela výjimečně. Potom, co jí zemřela před pár lety maminka, už nejezdila domů prakticky vůbec. Nikdo o ní téměř nic nevěděl," dodal další z jejích vrstevníků.

Zubařka z Kutné Hory ordinovala i v noci, policii zajímá i kvůli dalšímu případu

Po studiích působila na Děčínsku. „Pracovala u mě tři roky," řekl Deníku zubní lékař z Ústeckého kraje. Věnovat se prý chtěla zubní chirurgii a připravovala se na atestaci. Tu také během působení na severu Čech získala. „Ruce na to měla," uvedl zmíněný zubař.

Zlom přišel podle něj, když došlo v její rodině k úmrtí a ona se ze dne na den vrátila na Moravu. Proměnu v jejím chování v souvislosti s rodinnou tragédií potvrdil i její soused a kamarád z kolejí.