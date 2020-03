V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. "Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom i dneska diskutovali," uvedl ministr. Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

"V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni," uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," uvedl.

Online reportáž Koronavirus 01.03. 18:03 Bezpečnostní rada státu bude v pondělí jednat o koronaviru. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se bude řešit například budoucnost některých hromadných akcí, například závody v biatlonu v Novém Městě na Moravě. 01.03. 18:02 Zástupci krajských hygienických stanic a záchranné služby přijdou na pondělní zasedání vlády, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj bude nutné přejít na testování a odebírání vzorků u lidí s příznaky doma a nikoli v nemocnicích. Informovala o tom ČT24. 01.03. 17:57 Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zopakoval na svém facebookovém profilu hygienické zásady. 01.03. 17:44 "Koronavirus v ČR vyžaduje rozumný a odpovědný přístup od nás všech. Věřím, že vláda situaci nepodcení a udělá vše pro ochranu zdraví občanů. Důležitá je důkladná informovanost ze strany státních orgánu, aby lidé věděli, jaká je míra rizika, jak se chránit, a zabránilo se panice," poznamenal předseda ODS Petr Fiala na svém Twitteru. Celá on-line reportáž ZDE

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.