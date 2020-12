Premiér Andrej Babiš a exministr zdravotnictví Roman Prymula na čtvrteční tiskové konferenci hovořili o antigenních testech na koronavirus. Tématem byla jejich spolehlivost i využití pro společnost. Babiš již dříve uvedl, že by rád společnost otestoval ještě před Vánoci.

Podle Babiše má plánované testování odhalit přenašeče s velkou virovou náloží, právě použití antigenních testů je proto nejvhodnější. "Antigenní testy jsou hit. Chceme jít rakouským modelem, nepůjde o plošné testování jako na Slovensku," upřesnil předseda české vlády na úvod tiskové konference.

Babiš také připustil, že se situace nevyvíjí podle předpokladů vlády. "Situace stále není dobrá, čísla neklesají podle plánu a je důležité s rozmyslem uvolňovat," prohlásil premiér s tím, že momentálně se připravuje kapacita na intenzivnější testování.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu novinářům řekl, že metodika pro rozvolňování je jasná a nebude se nijak upravovat. Musí být splněna podmínka sedmi dní s hodnotou pro třetí stupeň, aby byl vládě navržen přesun do tohoto stupně i z hlediska opatření. "Ve chvíli, kdy to ten systém dovolí, potom se to stane. Když to nedovolí, potom se to nestane," řekl.

Metodika je jasná

Babiš připomněl, že protiepidemický systém PES připravilo ministerstvo zdravotnictví. "PES vláda ani neschvalovala, my jsme ho vzali na vědomí. Je dobré, že je to konečně předvídatelné," uvedl premiér. "My jsme nikdy návrh ministerstva zdravotnictví neměnili, myslím si, že to není dobré. Původně byla Praha největší problém. Dneska je na tom relativně dobře, problém je na venkově," řekl.

Asociace krajů ČR v tiskové zprávě uvedla, že na rozdílnou situaci v krajích při jednání s hejtmany upozornila také hlavní hygienička Jarmila Rážová. "Zhruba šest až sedm krajů je z hlediska systému PES spíše na úrovni pátého stupně, a pokud se nebudou počty lidí pozitivních na covid-19 vyvíjet lépe, nedoporučí ministrovi zdravotnictví další rozvolňování," citovala Rážovou asociace v tiskové zprávě.

Jak upozornil epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, stát nemá prostředky na to, aby opakovaně testoval metodou PCR. Tu označil za "zlatý standard", neboť tyto testy velmi přesně detekují ribonukleovou kyselinu. "To je výhoda i nevýhoda. Virus totiž detekují i ve chvíli, kdy už není infekční," připomněl Prymula.

Antigenní testy sice podle něj hned nezachytí všechny nemocné, dokáží však odhalit infekci u velké části lidí a testy bude navíc možné bez problémů opakovat. "Plán se bude dominantně soustředit na různé klastry a skupiny obyvatel," popsal.

Podle náměstka Nemocnice Karviná-Ráj, která společně se Zdravotním ústavem v Ostravě ověřovala spolehlivost antigenních testů, Miroslava Homzy je kapacita odběrového místa přibližně 200 lidí za den.

Reprodukční číslo se zvýšilo

V pondělí podle dat ministerstva zdravotnictví přibylo více než 4300 nových případů koronaviru, v úterý přes 5800 a ve středu více než 4900. Skóre PES dnes zůstalo na 57 bodech, ve třetím z pěti stupňů pohotovosti je čtvrtý den. Takzvané reprodukční číslo, které skóre mimo jiná kritéria zahrnuje, ale stouplo na 0,96. Pokud by překročilo jedničku, zvýšilo by to skóre o pět bodů, což by při zachování bodů za další kritéria znamenalo návrat do čtvrtého stupně.

Česko podle Babiše chystá možnost dobrovolného testování antigenními testy hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. V pátek na Radě vlády pro zdravotní rizika představí testovací strategii ministr zdravotnictví Jan Blatný.

"Pokud bychom se dostali do pásma PES číslo 3, tak je možnost, že se setká 10 lidí. Pokud se na Vánoce takhle setká rodina, tak by bylo fajn, kdyby se - možná ti mladší nebo všichni - mohli nechat otestovat," řekl Babiš.

Dodal, že vláda se bude muset zabývat i tím, že se lidé nechtějí nechat testovat kvůli tomu, že by museli do karantény a dostávali by jen 60 procent platu. Naznačil také, že je v tom podporují někteří zaměstnavatelé.