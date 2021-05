V některých krajích podle něj výrazně klesá i incidence, která je méně než 50 na sto tisíc obyvatel. "Velmi dobře nám sedmidenní incidence klesá v Praze a v Libereckém kraji a Pardubickém kraji," řekl ministr.

Celková incidence, která je důležitým ukazatelem při rozvolňování, je k dnešnímu dni 117 na 100 tisíc obyvatel. „Vede nás to k optimismu, že se k té stovce v pondělí přiblížíme, takže to rozvolnění je oprávněné," dodal.

Exkluzivní rozhovor s ministrem Petrem Arenbergerem:

Ministr se vyjádřil i k očkování. K pátku bylo podáno celkem 3 508 897 dávek vakcíny. „Ve čtvrtek bylo naočkováno přes 80 tisíc dávek. Bezmála 2,5 milionu osob bylo očkováno minimálně jednou dávkou, tedy téměř 28 procent populace starší 16 let. Očkování má dokončeno přes milion osob, tedy něco přes 12 procent populace," uvedl ministr.

Jeho resort plánuje změnu finančního spolupodílení na testech. „Jednáme o tom. Ale nějaký způsob testu zdarma bude existovat pro každého dál," uvedl. "Otázka bude, jestli to bude jednou za týden nebo jednou za 14 dní. Jednou za tři dny to nejspíš už nebude,“ dodal Arenberger.

Registrace další věkové skupiny

Tento týden se rovněž rozjela registrace nové věkové skupiny, nyní se mohou očkovat lidé v kategorii 50+. K dnešnímu dni se podle ministra zaregistrovalo 155 tisíc osob a 131 tisíc lidí čeká na termín a 400 tisíc již termín má. Arenberger také potvrdil, že příští týden se otevře registace pro lidi nad 45 let.

Na měsíc květen bude podle něj k dispozici 2 300 000 vakcín značky Pfizer, Moderny 354 tisíc, AstraZenecy 100 tisíc a vakcíny Jansen 91 tisíc.

„Většina z rizikových skupin už jsou v bezpečnější zóně a dnes si můžeme dovolit nabídnout vakcínu všem zájemcům. Jinak budeme velmi liberální a od června otevřeme očkování pro všechny, jak je to běžné u jiných vakcín," uvedl Arenberger.

Vyjádřil se i k rotační výuce. „Podařilo se nám od 10. května otevírat rotačně základní školy v obou stupních, včetně víceletých gymnázií. Na vysokých školách probíhá praktická výuka ve všech ročnících," řekl.

Ministr zopakoval, že od pondělí se otevřou obchody, další služby a například farmářské trhy mohou prodávat celý sortiment. „Je tam potřeba samozřejmě dodržovat rozestupy a další hygienická pravidla, která se týkají stravovacích služeb, včetně prodeje nápojů, což asi prodejci už znají," zopakoval ministr.

Cestování podle epidemické situace

Na svatbě a na pohřbu může být venku až 30 osob. Farmářské trhy mohou nabízet kompletní sortiment, jsou třeba odstupy mezi stánky. Otevírají se i památky a muzea. Nedá se provádět ve skupinách. Maximálně 30 osob může být u organizovaného sportu venku, uvnitř dva.

Ohledně kultury je podle něj pořadí kroků dané. „Dříve než 17. května se zřejmě nic nestane. Co všechno bude poté, to teprve bude rozhodovat vláda,“ uvedl ministr.

Arenberger se vyjádřil i k tomu, jak to bude vypadat s cestováním a cestovatelským semaforem. „Musíme vždy vycházet podle epidemické situace. Pokud by se vydal jeden rigidní seznam, nereflektovalo by to rizika. Budeme je muset aktualizovat podobně jako v minulém roce. Pojďme tak podporovat i český cestovní ruch, tam je to bezpečnější,“ uvedl.

Denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 byl ve čtvrtek podruhé za sebou pod dvěma tisíci. Testy prokázaly 1559 nově nakažených, o 670 méně než před týdnem. Zároveň zrychlilo očkování. Vakcínu proti koronaviru dostalo 81 753 lidí, což je zatím nejvyšší počet za den od začátku očkování na konci loňského roku. V porovnání s minulým čtvrtkem zdravotníci naočkovali zhruba o 3800 více lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.