Černé skříňky jako v letadlech.

Zapisovač údajů o události alias černá skříňka má pomoci s objasněním příčin dopravních nehod. Zaznamenává a uchovává informace týkající se nárazu krátce před srážkou, při ní a bezprostředně po ní. Odpůrci se bojí zneužití osobních dat či sledování.

„Informace mohou být využity při analýze nehody, ale nesmí být užity veřejně, což vyplývá přímo z obecného nařízení o ochraně osobních údajů,“ upozornil Ivo Drahotský.

Zrušení povinného odstupu řidičů? Cyklisté budou opět v ohrožení, varují experti

Signál nouzového brzdění.

Pokud řidič náhle sešlápne brzdový pedál a začne tak velmi rychle zpomalovat, v kabině vozu jedoucího za ním se spustí akustický zvukový signál. Vysokým tónem dá řidiči najevo, že auto prudce zastavuje. Systém je již mnohdy součástí výbavy i levnějších vozů.

Přehled při couvání.

Jedná se o takzvané couvací systémy. Jelikož se výrobci snaží nabídnout co nejlepší výbavu i u levnějších vozů, bezpečnostní prvek se stává jejich nedílnou součástí. Byť někdy bez reálného obrazu na displeji, ale jen s grafickým znázorněním.

Alkoholový imobilizér.

Sednout do auta a ještě před nastartováním povinně dýchnout do alkoholového imobilizéru. Pokud řidič nadýchá, automobil nenastartuje. Novinka, která má co nejvíce zabránit opilým řidičům usednout za volant. Automobilky jej povinně zabudovávat nemusí. Evropská komise jim pouze nařizuje instalovat rozhraní, díky němuž bude možné systém snadněji dodatečně nainstalovat.

„Alkohol na silnicích je problém celosvětový. Možná to mohla být povinnost minimálně pro vozy sloužící veřejnosti,“ řekl před časem expert na bezpečnost v dopravě Roman Budský.

Hlídání pozornosti a bdělosti řidiče.

Analýzou systémů vozidla posuzuje řidičovu pozornost a v případě potřeb jej varuje.

Za volant v sedmnácti, řidičák na zkoušku. Mladé šoféry čekají změny

Korigování rozptýlenosti řidiče.

Systém napomáhá řidiči se plně koncentrovat na řízení a dění na vozovce. Pokud systém vyhodnotí, že je řidič příliš rozptýlený, upozorní jej.

Inteligentní regulace rychlosti.

Automobil pomocí čidel, softwaru a navigace sleduje dopravní značení. Řidiče poté upozorní, pokud nedodržuje maximální povolenou rychlost. Systém bude možné řidičem deaktivovat, při opětovném nastartování se automaticky znovu zapne.

I při aktivovaném systému může šofér povolenou rychlost překročit. „V takovém případě však může vozidlo zareagovat obdobně jako při neužití bezpečnostních pásů. Podobný systém je například již dnes používán ve Spojených arabských emirátech,“ podotkl dopravní analytik Ivo Drahotský.