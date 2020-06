Devítiletý František z jižních Čech trpí poruchou autistického spektra. „Je náročný, nevydrží dlouhodobě uzavřený v místnosti,“ popisuje potíže, které to s sebou nese, jeho maminka Daniela.

Na péči o něj i další děti je nyní téměř sama. Její manžel má totiž zdravotní problémy. Ona sama nemá téměř žádný osobní život, za poslední dva roky byla jednou na kávě s kamarádkou. Naštěstí má možnost pracovat domova. „Neznám v tuto chvíli zařízení, které by bylo schopné přijmout autistu, jako je syn,“ dodává.

Mapa problémů

Není přitom v podobné situaci sama. Podle dat, která zveřejnila organizace Děti úplňku, jež sdružuje obdobné rodiny, je v Česku zhruba zhruba 8,7 tisíce lidí s poruchou autistického spektra (informace o jejich počtu v regionech na Deník.cz). Většinou jsou v dětském nebo mladém věku. Jedná se ale pouze o osoby, které žádaly o příspěvek na péči. Podle organizace jich je reálně více, možná i desetitisíce.

„V Česku je chronický nedostatek adekvátních a kvalitních sociálních služeb pro lidi s touto poruchou,“ říká Veronika Žáčková, ředitelka organizace. Pečující rodiny podle ní nemají žádnou jistotu, kdo a jak bude pečovat o jejich děti, až jim dojdou síly a nebudou moci v péči pokračovat.

„Řada rodin se dostává do naprosté izolace, stavů extrémního vyčerpání a strachu, co bude dál.,“ dodává s tím, že kdyby byla data zveřejňována pravidelně, mohly by kraje lépe plánovat rozložení služeb.

Dvouletý slib

Už přede dvěma roky zveřejnily Děti úplňku analýzu, podle níž jsou na umístění dětí do sociálních služeb pořadníky s desítky jmen. Ministerstvo práce na přelomu roku zveřejnilo, že o dotace na zvýšení kapacit si zažádalo třináct organizací. Jejich navýšení slíbilo už přede dvěma roky. Změny by měla přinést i novela zákona o sociálních službách, tu však vláda ještě neprojednala.