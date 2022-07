„Cestující jsou v pořádku a na místě už proběhla evakuace. Příčiny nehody jsou předmětem vyšetřování,“ uvedl ráno na twitteru dopravce České dráhy.

Spoj měl plánovaný odjezd v 04:59 a do Prahy měl dorazit v 8:30. Po nehodě musel být zrušen. Srážka také omezila provoz ve stanici Bohumín, vlaky nejezdily zhruba půl hodiny. Na trati musel být omezen provoz, směr na Polsko byl zcela zastaven.

Omezení provozu

Na místě zasahovalo šest jednotek hasičů, včetně hasičů ze Správy železnic. „Pendolino se po výjezdu ze stanice střetlo se záložní dieslovou posunovací lokomotivou „Kocour“. Šestnácti cestujícím a dalším třem členům posádky se nic nestalo. Podle prvotních informací nemohlo pendolino jet rychlostí větší než 60 kilometrů v hodině,“ komentoval zásah mluvčí hasičů Petr Kůdela. Hasiči cestujícím pomohli z vlaku, nasměrovali je na nádraží, odkud cestující odjeli dalšími spoji.

Podle mluvčího moravskoslezských hasičů Petra Kůdely se aktuálně čeká na příjezd techniků z Přerova a Prahy, kteří pendolino postaví zpět na koleje. To se však stane nejdříve odpoledne.

MŠK - Před 6. hodinou ranní vyjel z železniční stanice Bohumín směrem na Ostravu vlak. Došlo ke střetu s posunovací lokomotivou. Na trati je omezen provoz, směrem na Polsko je provoz zcela zastaven. Všechny složky IZS jsou na místě. #policiemsk pic.twitter.com/iyXnv8nRRL — Policie ČR (@PolicieCZ) June 27, 2022

Dnes ráno došlo v Bohumíně k mimořádné události, při které se jednotka Pendolino srazila s posunovým dílem. S politováním musíme informovat, že podle předběžných zpráv zemřela při nehodě jedna osoba a další byla zraněna. Okolnosti události jsou nyní předmětem vyšetřování. — Správa železnic (@Spravazeleznic) June 27, 2022

Obecné ohrožení

Policisté jsou stále na místě s hasiči a probíhá vyšetřování nehody. Podle policejním mluvčí Soni Štetínské kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. „Spolupracujeme s pracovníky Českých drah, ČD Cargo, hasiči a pracovníky Drážní inspekce, kteří jsou na místě. Kriminalisté již identifikovali strojvedoucího z vlaku. Jedná se o muže ročník 1968, který utrpěl devastující zranění, jimž na místě podlehl. Bude nařízena soudní pitva,“ informovala Štětínská.

Ve stanici Bohumín došlo dnes ráno ke střetu dvou vlaků. Tato mimořádně vážná událost se bohužel neobešla bez následků. O život přišel zaměstnanec ČD. Cestující jsou v pořádku a na místě probíhá evakuace. Příčiny nehody jsou předmětem vyšetřování. — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) June 27, 2022

Podle generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučery se bude škoda pohybovat v desítkách milionů korun. „Už nyní přesáhne 36 milionů korun. Jenom na kolejích je ztráta deset milionů. Víme už s jistotou, že pendolino se nemělo vůbec rozjet. Mělo zůstat stát u nástupiště. Na návěstidle svítilo znamení zákazu jízdy. Zjišťujeme tedy, proč se pendolino rozjelo, proč řízlo několik výhybek a vrazilo do lokomotivy. Jestli třeba nebyly v pořádku brzdy… Samotné šetření bude nadlouho, potrvá několik měsíců,“ generální inspektor DI Jan Kučera.

Muži z „Kocoura“, tedy z posunovací lokomotivy, byli ve věku od 40 do 53 let a byli zraněni lehce a středně těžce. „Utrpěli lehká a středně těžká poranění, otřes mozku a poranění končetin. Sanitky je rozvezly do nemocnic v Bohumíně, Karviné a Městské nemocnice Ostrava,“ uvedl mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.

Provoz na trati byl už částečně zprovozněn. „Vlaky ale musejí místo nehody objíždět přes Vrbici, takže mohou nabrat zpoždění,“ uvedl mluvčí Správy železnic Jan Nevola.