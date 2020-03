„Odsouhlasili jsme nařízením zákaz dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských států EU a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských států EU, tedy takzvané reexporty,“ uvedl Babiš.

Zpětný vývoz léků do ciziny může být podle platné legislativy zakázán v podstatě až při jejich nedostatku. Vládní novelu, která by měla zajistit dostupnost léků v lékárnách omezením možnosti vývozu léků, podpořila v lednu Sněmovna. Vývoz by měl být podle předlohy povolen jen u léčiv, která budou uvedena na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Do seznamu se přitom dostanou jen léky, u nichž bude ověřeno, že je jich v Česku dostatek.

Laboratoře už provedly dohromady 6302 testů, vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví věnovaném onemocnění COVID-19. Necelá polovina lidí se nakazila v zahraničí, stejná část v Česku, u dvou procent není místo nákazy uvedeno. Mezi nakaženými výrazně převažují muži, z 383 je jich momentálně 221.

Co se týče věku, nejvíce případů - 76 - se zatím objevilo ve skupině mladých lidí od 25 do 34 let. Přes šedesátku případů mají shodně skupiny lidí ve věku 35 až 44 let, 45 až 54 let a 55 až 64 let. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejohroženější skupinu, se dosud v Česku nakazilo 63. Děti do 14 let tvoří 26 případů.

Jeden člověk ve vážném stavu

Dva z vážných případů jsou podle premiéra Andreje Babiše stabilizované, ale v tom třetím případě je to horší. "To jsou dva řidiči a jedna paní na Bulovce. Všichni jsou na jednotce intenzivní péče, pod ventilací. Bohužel stav jednoho z pacientů je vážný, ti dva další jsou údajně stabilizovaní," uvedl Babiš k nejtěžším případům.

"Apeluji na všechny, aby brali situaci vážně. Vidíte, co se děje v Itálii, ve Španělsku, lidé umírají. Je to velký problém," prohlásil premiér.

Spolu s vicepremiérem Janem Hamáčkem rovněž poděkovali těm, co jsou v první linii. "Vím, že situace v zásobování ochrannými prostředky je tristní. Mě to strašně mrzí. Děláme, co můžeme. Dokud nedojdou ty velké dodávky, zakrývejte si, prosím, nos a ústa čímkoli, co je k dispozici," uvedl Hamáček.

Vláda zvažuje zrušení výjimky pro pendlery, pokud nebudou opatrní

Babiš rovněž vyzval zaměstnance německých a dalších zahraničních firem, kteří dojíždějí do práce přes hranice, aby po návratu do Česka dodržovali vyhlášená bezpečnostní opatření. Jinak pohrozil zrušením výjimky, která takzvaným pendlerům umožňuje přejíždět hranice ve chvíli, kdy byly pro ostatní kvůli epidemii koronaviru uzavřeny.

Vláda totiž prý má signály, že ne všichni pendleři dodržují zákaz vycházení ven mimo bezodkladné cesty. "Nezbude, než zavést povinnou karanténu pro toho, kdo se vrací domů z Německa," pohrozil.

Kvůli informacím, že ne všichni obyvatelé země dodržují zákaz neshromažďovat se, například v parcích, zvažuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) posílení policie. "Budeme muset přitvrdit, policie se snaží takovým lidem to rozmlouvat. Pokud to nebude po dobrém, budeme muset použít pořádkové jednotky," uvedl.

Většina pacientů na území ČR zatím prodělala pouze mírnou formu onemocnění COVID-19. Vážnější průběh nemoci byl dosud zaznamenán u pěti osob.

Tři uzdravení pacienti, kteří se léčili v ústecké nemocnici, jsou z Děčína. Lidé, kteří lyžovali v severní Itálii, byli mezi prvními nakaženými novým typem koronaviru. V Česku se poprvé prokázal 1. března.

Prodloužení ošetřovného

Vedení tripartity se dnes shodlo na prodloužení ošetřovného pro rodiče školáků při nynější nákaze koronavirem. Shoda je také na příspěvku státu na mzdy pracovníků z prodejen a dalších provozů s nařízeným uzavřením.

O přesném nastavení opatření rozhodne vláda. ČTK to po dnešním jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. O dalších krocích se podle něj bude dál jednat.

Uzavřená města

Kvůli nemoci platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit. Na Olomoucku v pondělí dokonce uzavřeli několik měst a obcí. Policisté zde uzavřeli vjezdy a vstupy, zavřeny jsou rovnež sjezdy z dálnice D35 u Litovle.

Situace je složitá i na uzavřených hranicích. Například kolona kamionů u hraničního přechodu s Polskem vedla od Náchoda přes Českou Skalici až do Jaroměře. Fronty se začaly tvořit v pondělí ráno, kdy Poláci zahájili důkladné kontroly lidí vstupujících do země. Přechod v Náchodě zůstal také jediným v Královéhradeckém kraji, kde lze překročit česko-polskou hranici. Ostatní hraniční přechody jsou uzavřené.

„V rámci možností dohlížíme na regulaci dopravy,“ řekla pro Českou televizi mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Policie se podle ní snaží zachovat průjezd v jednadvacetitisícovém Náchodě.

K boji s koronavirem chce také vláda podle premiéra Andreje Babiše vyčlenit dvě nemocnice. „Půjde o nemocnice Na Homolce v Praze a nemocnice Svaté Anny v Brně,“ uvedl premiér a doplnil, že jejich kapacita bude až 300 lůžek.

Přísnější opatření se nově dotknou seniorů, tedy skupiny, která je nemocí COVID-19 nejvíce ohrožena. Lidé žijící v domovech seniorů nebudou smět opustit areál domovů. Lidem starším 70 let navíc vláda doporučuje nevycházet z domovů.