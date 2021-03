Lidé by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neměli počítat s rozvolněním protiepidemických opatření po ukončení nynějších omezení. Případné uvolnění bude záviset na dodržování restrikcí a na postupu očkování, situace to zatím neumožňuje. Babiš tak odpověděl ve Sněmovně na dotaz pirátského poslance Martina Jiránka, co vláda plánuje po ukončení nynějšího třítýdenního lockdownu. Žádný plán Babiš nesdělil.

Premiér Andrej Babiš při vystoupení na schůzi Sněmovny | Foto: ČTK / ČTK

"My určitě rozvolňovat nebudeme, není na to důvod," řekl premiér. Chtěl by, aby se život v Česku co nejdříve vrátil do normálu. Podle něj je nejprve třeba snížit nárůst nakažených a počet hospitalizovaných s koronavirem.