Topná sezona v Česku podraží i čtyřnásobně. Bytová družstva se obávají dluhů

Evropský parlament na svém zasedání minulý týden udělal zásadní krok k tomu, aby nezůstalo jen u slov. Schválil totiž Sociální klimatický fond pro boj s energetickou chudobou a chudobou v oblasti mobility. Tedy v překladu vytvoření rozpočtu pro ty, kterým bude dělat problém kvůli připravovaným změnám zaplatit účty za teplo nebo vlastnit a provozovat automobil.

Dotace i úspory

Může se to stát za situace, kdy se má přestat používat uhlí (které teď dostalo kvůli Ruskem vyvolané krizi kolem plynu pro příští roky výjimku) a kdy má být po roce 2035 zakázána výroba a prodej nových aut se spalovacími motory. Do fondu mají jít peníze z takzvaných povolenek a mělo by se v něm v příštích pěti letech shromáždit přes 16 miliard eur (asi 420 miliard korun).

Ty by měly po rozdělení mezi členské státy také pomoci obyvatelstvu s platbami za vysoké ceny energií nebo pohonných hmot.

PŘEHLEDNĚ: 500 korun k důchodu za každé dítě. Kdo výchovné dostane a kde se žádá

Z fondu by měly být podpořeny také investice na renovace budov, do energií z obnovitelných zdrojů a na přechod od soukromé k úspornější veřejné dopravě.