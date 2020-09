„Stává se to téměř ve sto procentech případů. Ten účet máte zablokovaný a velmi těžko se k těm penězům dostáváte. Musíte kontaktovat exekutora, vysvětlovat původ peněz, aby vám je uvolnil,“ říká Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Většina lidí tak podle něj s první exekuční splátkou z bankovního světa odchází a peníze od zaměstnavatele si nechává posílat na konto některého z kamarádů nebo členů rodiny.

Bezplatné vedení

Nemusí to být často ani tak vina exekutorů, kteří automaticky nemusejí hned poznat, že se jedná o nezabavitelnou částku. Problém je v tom, že v Česku neexistuje institut chráněného účtu, který by nemohli obstavit. Změnit to chtějí poslanci, kteří nyní navrhli novelu občanského soudního řádu. Ta s jeho zavedením počítá.

„Do budoucna to bude znamenat, že lidé, kteří jsou v exekuci, získají po zřízení chráněného účtu jistotu, že už nikdy nedojde k obstavení nezabavitelných částek,“ říká Kateřina Valachová (ČSSD). Banka podle ní z účtu pozná, že se jedná o chráněné prostředky a nesmí dojít k jejich zabavení. Nemělo by tak podle ní docházet k tomu, že by se lidé roky soudili přes vylučovací žaloby o to, že mají na peníze nárok.

V praxi by to mělo vypadat tak, že soud bance doručí informaci o strhávání peněz ze mzdy a čísla účtů, ze kterých budou posílány nezabavitelné částky. Banka pak na žádost dlužníka zřídí jasně označený chráněný účet. „Důležité je, že účet i pohyby budou na něm bezplatné,“ říká. V podstatě to znamená, že banky nebudou smět účtovat oproti běžným účtům částky za jeho vedení peníze navíc. Některé finanční ústavy totiž konta v exekuci zpoplatňují více.

Komora s výhradou

Ministerstvo spravedlnosti se zatím k návrhu nevyjádřilo, prý jej teprve dostalo k připomínkám. Exekutorská komora s chráněnými účty souhlasí. Ale s výhradami. Mimo jiné je prý jeho řešení administrativně příliš náročné. „Poslanecký návrh neobsahuje jenom chráněný účet, ale i navýšení nezabavitelné částky, která dlužníkovi zůstane na účtu nedotčena. A k takové změně nevidíme důvod,“ říká mluvčí komory Lenka Desatová.

V současnosti má totiž člověku při zahájení exekuce na kontě zůstat částka ve výši dvojnásobku životního minima. Návrh to zvyšuje na trojnásobek. Navíc u společných rodinných účtů musí manželovi či manželce dlužníka zůstat polovina.

Podle Valachové je trojnásobek domluvený mezi koalicí i některými opozičními stranami. Navrhující poslanci chtějí, aby novela zákona začala platit od ledna příštího roku.