Největší hrozby

Fiala v novoročním projevu nastínil největší rizika, která Česko čekají v roce 2022. „Jsou jimi ceny energií, drahota a covid. Na jejich řešení jsme začali pracovat okamžitě po jmenování. V těchto dnech se schodkový rozpočet předchozí vlády snažíme seškrtat alespoň na únosnou míru, abychom ukázali, že to s řešením inflace myslíme vážně," sdělil a zároveň slíbil, že vláda bude hledat úspory tam, kde to zbytečně nepocítí občané.

Doplnil také, že nová vláda udělá vše proto, aby lidé ohrožení energetickou chudobou nezůstali bez pomoci.

Naděje pro Česko: EK navrhuje zařadit jádro a plyn mezi zelené investice

Fiala zároveň varoval před populismem. „Političtí spasitelé a populisté budou chtít této těžké situace zneužít a budou tvrdit, že řešení je jednoduché. Že stačí jen něco odmítnout nebo odněkud vystoupit. Není to pravda. Složité problémy nikdy nemají jednoduchá řešení. Naše vláda tak bude muset trpělivě a tvrdě pracovat, pohnout s výstavbou jaderných bloků a podpořit investice do rozumných energetických zdrojů. To je cesta, jak z energetické krize ven. Její alternativou je jen zaostalost a chudoba, a to nikdo nechce," uvedl.

Připomněl také, že Česko bude letos předsedat Evropské unii. „Budeme více vidět a slyšet a náš názor bude mít větší váhu. Při této příležitosti se proto budeme snažit prosadit to, co naše republika životně potřebuje."

Co nás spojuje

Na závěr promluvil i o koronavirové pandemii. „S covidem je třeba se naučit žít. Budeme dbát na to, aby všechna opatření proti němu byla rozumná, přiměřená a předvídatelná. Něco však proti covidu může udělat každý z nás. Vedle očkování bychom se k sobě navzájem měli chovat tak, jako se chováme ke své rodině. Nejsme navzájem cizí lidé a měli bychom se k sobě chovat zodpovědně a hledat, co nás spojuje, spíše než to, co nás rozděluje," sdělil.

Covid se v roce 2022 podaří zastavit, budou-li země spolupracovat, říká šéf WHO

Závěrem Fiala Čechům popřál šťastný Nový rok. „Česká republika má právo patřit mezi nejvyspělejší země světa a já věřím, že tam patřit bude. My uděláme vše proto, abyste rok 2022 prožili co nejlépe," dodal.

Projevy v minulosti na Nový rok přednášeli prezidenti republiky. Tuto zvyklost změnil současný prezident Miloš Zeman, který své vystoupení přesunul na druhý vánoční svátek. Uvolněné místo využili další ústavní činitelé. Zatímco loni projev přednesli kromě předsedy Senátu Miloše Vystrčila i předseda Sněmovny Radek Vondráček a premiér Andrej Babiš (oba ANO), letos nová předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) možnost nevyužila.

Konkrétní a věcný státník

Na první projev nového předsedy vlády už reagovaly i politické osobnosti Česka. „Premiér popsal jasně současné hlavní problémy naší země, hovořil o principech řešení, nelakoval na růžovo," sdělil ČTK předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Projev označil za konkrétní a věcný.

Ministr vnitra a předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan označil řeč za projev státníka. „Neukřičený, obsahově bohatý, důrazný, apelující na jednotu a osobní zodpovědnost. Zároveň věcně popisující největší problémy dneška. Po letech balastu, výčitek, sebechvály a marketingových proklamací bez skutečného obsahu příjemná změna," sdělil ČTK.

Zeman: Lipavský je slabý kus ve stádě. Fiala slíbil, že bude jednat dle programu

Naopak bývalého předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) sobotní projev jeho nástupce zklamal. Opakuje podle něj nepravdy z období předvolebního boje. „Mě to zklamalo. Je mi líto, že pan premiér opakuje různé nepravdy, které koalice tvrdila před volbami. Není pravda, že naše vláda nedbala na naši budoucnost, to je lež," řekl Babiš.

Obrovské zklamání

Projev považuje za obrovské zklamání také bývalá ministryně financí a nynější předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. „Za mě obrovské zklamání. Já jsem prostě čekala, že premiér Fiala naváže na to, o čem hovořil na počátku, když se stal premiérem, že bude spojovat společnost, že bude premiérem i pro ty, kteří nevolili pětikoalici. Ale dnes jsem měla pocit, jako by pokračovala volební kampaň,“ řekla Schillerová.

Když Fiala hovořil o schodkovém hospodaření, působilo to podle exministryně jako kdyby nevěděl, že země má za sebou dva roky boje proti covidu. Vytkla mu, že zatím neřekl přesně, kde se bude šetřit. "Víme zatím o prvním kroku. A to je to, že sáhli na platy té spoustě těch nejpotřebnějších,“ prohlásila. Jako příklad uvedla pracovníky krajských hygienických stanic nebo úřadů práce.

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura míní, že Fiala byl povrchní a nenabídl žádné konkrétní řešení. Oba to řekli České televizi v reakci na Fialův první novoroční projev v jeho premiérské funkci.