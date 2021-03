"Podle hlášení z terénu od policie drtivá většina občanů respektuje vládní nařízení a spolupracuje s policií. Pokud to takto tři týdny vydržíme, tak se to zásadním způsobem projeví na epidemické situaci," nechal se na úvod slyšet Hamáček.

"Bohužel došlo na krizové scénáře, dnes by se počet nakažených mohl přiblížit dvaceti tisícům," dodal však ministr vnitra.

Hranice okresů lze od počátku března překročit jen kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad. Policisté podle policejního prezidenta Jana Švejdara provedli už zhruba 100 tisíc kontrol. Podle Hamáčka je brzy hodnotit, zda se snížila mobilita, ukázalo se však, že byla opatření nutná. "Já věřím, že tím dosáhneme toho, co chceme - poklesu nově nakažených a nově hospitalizovaných," dodal.

Kvůli kritickému stavu v nemocnicích vyhlásil Pardubický kraj již v úterý stav hromadného postižení osob. Hamáček se domnívá, že stejný stav brzy vyhlásí i další kraje.

Mezinárodní pomoc

„Zatím je řešením převoz pacientů mezi kraji, nicméně v dalších dnech bude třeba navyšovat kapacity tam, kde je to ještě možné. Není takový problém z hlediska vybavení, ale v personálu. Vláda se proto bude zabývat vyhlášení pracovní povinnosti pro ambulantní personál, který by vypomohl v nemocnicích tam, kde je potřeba,“ nastínil další vývoj šéf Krizového štábu.

Česko jedná i o mezinárodní pomoci. "Prvních devatenáct míst je dojednáno v Německu, dvacet míst nabízí Švýcarsko, a to včetně přepravy vlastním letadlem. Budou probíhat i jednání s Polskem," uvedl Hamáček s tím, že polská strana zatím mluvila o dvou stovkách lůžek a Německo nabízí několik desítek míst.

Při výběru pacientů pro převoz do zahraničních nemocnic bude podle Hamáčka rozhodující vytíženost a lokalita české nemocnice a zdravotní stav. "Je třeba dbát na to, aby transport pacientovi zásadně nepřitížil. Bude to kombinace lokality a zdravotního stavu," řekl. S podrobnostmi však odkázal na ministerstvo zdravotnictví.

Hamáček se vyjádřil také na téma očkování. „Byli jsme ministerstvem zdravotnictví ujištěni, že vakcíny přicházejí plus minus podle harmonogramu. Kritický moment by měl být překročen v horizontu měsíce. Věříme, že až bude vakcín dostatek a nebude výpadek v dodávkách, tak by to od příštího měsíce mělo běžet na plné obrátky,“ uzavřel.

Prioritní skupiny pro očkování

Ministr vnitra dodal, že bude chtít, aby vláda zařadila ty, co jsou na ulicích nasazení, do prioritních skupin pro očkování. "Během těch kontrol se setkávají s desítkami i stovkami osob," uvedl.

Chápe, že doposud byli na předním místě například učitelé, protože se žáci měli urychleně vracet do škol. "Jsem rád, že ten systém funguje," uvedl s tím, že se ale situace změnila. Prioritou by měl být integrovaný záchranný systém.