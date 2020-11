„Nové rizikové skóre je vyvíjeno většinou skupin, které se podílí na modelování situace v Česku. Bude kalkulováno a implementováno do on-line systému ÚZIS a bude vázáno s konkrétními opatřeními,“ uvedl Blatný k novému systému.

Míra rizika bude vyjádřena v hodnotách od jedné do sta a na této hodnotě pak budou záviset jednotlivá opatření. „Pokud bude riziko na úrovni 20 procent a stoupne na 40 procent, bude jasné, že bude aktivováno opatření vyšší úrovně,“ vysvětlil.

Zdroj: DeníkSkóre bude podle Blatného vycházet z jasných údajů. Patří mezi ně čtrnáctidenní incidence na 100 tisíc obyvatel, která udává množství nakažených v celé populaci, poté čtrnáctidenní incidence v populaci seniorů, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla a pozitivita testů. „Dalším faktorem bude informace, jestli se mezi jednotlivými týdny situace zlepšuje nebo zhoršuje,“ doplnil ministr. Ke změně opatření podle Blatného dojde až tehdy, pokud bude míra rizika trvat určitý časový úsek. V opačném případě by docházelo k častým změnám opatření.

Skóre bude zveřejňováno také na úrovni krajů, ministerstvo do budoucna počítá s možností reagovat na vývoj v jednotlivých regionech. „Uvědomme si, že koronavirus tu s námi bude napořád a nějaký typ opatření bude platit ještě měsíce,“ řekl Blatný.

Přibývá pacientů v nemocnicích

Čtvrteční testy odhalily více než 13 tisíc nových případů koronaviru. To je sice asi o 2500 méně než ve středu, ale zhruba stejně jako před týdnem. Od počátku epidemie se nákaza potvrdila již u téměř 392 tisíc lidí, momentálně je v Česku 173 tisíc nakažených.

„Je vidět, jak narůstá v týdenních cyklech počet testů. Procento pozitivit se stále pohybuje kolem jedné třetiny. Kapacity laboratoří a odběrových míst jsou momentálně kolem 52 tisíc testů denně,“ uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se podařilo zastavit nárůst počtu nových případů. I přesto však podíl pozitivně testovaných zůstává vysoký. „Klouzavý průměr naznačuje, že by to v dalších týdnech mohlo začít klesat. Situace je stále vážná, ale mělo by dojít k dalšímu zpomalování,“ uvedl.

Dušek představil dvojici grafů, které představují možný vývoj epidemie v Česku. Zatímco podle optimistického modelu by se situace mohla vrátit ke stavu z léta letošního roku již na konci roku, ve druhém případě by v listopadu mohlo dojít ke zhruba stejně rychlému šíření nákazy, jako v říjnu. „Jsou to dva nejdůležitější obrázky dnešní prezentace. Pokud budeme důsledně dodržovat opatření, omezíme kontakty, přejdeme na home office, je šance dosáhnout toho prvního,“ doplnil ministr Blatný a doplnil, že vše závisí na osobní zodpovědnosti občanů.

V nemocnicích zůstává více než 8200 pacientů s covidem, téměř 1200 z nich je ve vážném stavu. „Denní nárůst se drží okolo 220 pacientů denně,“ uvedl Dušek. Rychle také roste počet zemřelých. V úterý za jediný den zemřelo 236 lidí, celkem pak s koronavirem zemřelo v Česku 726 lidí.

Největší nápor na nemocnice přitom ministerstvo zdravotnictví teprve očekává. Přijít by měl podle prognóz zřejmě během příštího týdne. „Armáda nabízí 400 vojáků, kteří by mohli být nasazení během příštího týdne a výrazně tak pomoci nemocnicím, kde je personální situace nejhorší,“ informoval šéf Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.