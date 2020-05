On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„Blíží se poslední velká vlna rozvolňování opatření,“ uvedl na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že nově budou povoleny hromadné akce do 300 osob. "Pokud bude epidemiologickéí situace i nadále příznivá, od 8. června dojde k navýšení limitu hromadných akcí na 500 osob a od 22. června až na tisíc osob," dodal ministr.

Za důležité změny Vojtěch označil obnovení provozů vnitřních prostor restaurací i barů, tetovacích salónů, umožnění návštěv zdravotnických a sociálních zařízení a otevření umělých i přírodních koupališť, a to jak krytých, tak nekrytých. Nově budou moci lidé využívat i vnitřní prostory sportovních zařízení – sprchy, šatny, umývárny.

Ve vnitřních prostorách restaurací bude platit povinnost nosit roušky, a to pro personál i hosty. Lidé u stolů ji budou moci odložit jen při konzumaci jídla a pití, při dalším pohybu po restauraci ji ale budou muset mít nasazenou. „Všechny restaurace, bary a podobně budou moci být otevřeny do 23. hodin. Poté do šesti hodin ráno bude možné poskytovat služby skrze výdejní okénka,“ upřesnil ministr.

Pravidla pro koupaliště

I otevření koupališť s sebou nese povinnost nosit roušky, které budou moci lidé odložit pouze když půjdou do vody a na lehátku či ručníku. Dodržet bude nutné i kapacitu deset metrů čtverečních na osobu.

Povoleno bude využívat i sprchy a šatny ob jednu skříňku. Provozovatelé koupališť musí stanovit osobu zodpovědnou za dodržování opatření. Nejméně dvakrát až třikrát denně musí provozovatelé dezinfikovat všechna zařízení, která návštěvníci používají. Tobogany jsou povoleny, musí se ale dodržet rozestupy 1,5 metru i ve frontě, atrakce typu vlnová řeka jsou zakázány.

"Neměl by tam rozhodně vstupovat někdo, kdo se necítí dobře a trpí nějakým infekčním onemocněním," řekla na tiskové konferenci hlavní hygienička Jarmila Rážov

Kapacita bazénů bude omezena na pět metrů čtverečních na osobu v části pro plavce a tři metry čtvereční v části pro neplavce. S výjimkou bazénů pro plavání kojenců musí být voda chlorovaná na maximální povolenou míru. Ve vířivkách je třeba kapacitu upravit tak, aby byly dodrženy rozestupy 1,5 metru, v sauně musí být plocha čtyři metry krychlové na jednoho návštěvníka.

Sauny musí být od 25. května podle Rážové vyhřáté minimálně na 70 stupňů, parní sauny pak zůstanou mimo provoz. Povinná je dezinfekce rukou zákazníků. Dočasně zakázány jsou i saunové rituály.

Od 25. května budou moci lidé navštěvovat státní hrady a zámky, i zde ale bude nutné nosit roušky a dodržovat rozestupy. Lidé by si rovněž měli dopředu koupit na internetu časové vstupenky. Počet návštěvníků v placených venkovních prostorech památek v jednom dni nemá přesáhnout 150 osob na hektar.

Letní tábory budou povoleny od 27. června, a to za přísných hygienických pravidel. Jarmila Rážová upozornila, že je nutné dodržovat základní hygienu a nošení roušek. "Je například nutné používat jednorázové ručníky, případně každé dítě musí mít vlastní ručník," konstatovala. Podle Rážové platí hranice 300 osob pro letní tábory, které se konají v pevných objektech či chatkách, pro stanové tábory je hranice stanovena maximálně na sto osob.

Děti potřebují zdravotní posudek lékaře a prohlášení o bezinfekčnosti. Posudek musí být ale nový, ne ten s platností na dva roky.

Nejisté uvolňování

K poslední vlně uvolňování opatření však 25. května dojde jen v případě příznivé epidemiologické situace. „Budeme se dívat na epidemiologická data, zejména příští týden. Pokud se epidemiologická situace nezhorší, tak uvidíme, jestli ta vlna 25. května nastane,“ upozornil vedoucí pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření při ministerstvu zdravotnictví Rastislav Maďar s tím, že uvolňování by se mohlo protáhnout až do června.

První nákaza koronavirem se na českém území prokázala 1. března, české laboratoře dosud odhalily 8352 infikovaných. Za čtvrtek přibylo v Česku zatím 82 případů nákazy, což je v květnu dosud největší denní přírůstek. Aktuálně se s nemocí podle informací ministerstva zdravotnictví potýká 2810 osob.

"Jedná se o komunitní šíření, převážně v Praze. Není to o konkrétním ohnisku, kromě skupiny stavebních dělníků, případy jsou rozesety po celé Praze. Virus tady stále je, proto je důležité dodržovat základní pravidla jako jsou roušky a rozestupy," uvedl k čtvrtečnímu nárůstu o 82 případů Vojtěch.