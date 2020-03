Z nemoci COVID-19 se vyléčila trojice osob v Ústeckém kraji. Podle České televize se jedná o pacienty z Děčína, kteří byli mezi prvními nakaženými. „V České republice máme první tři pacienty vyléčené z nákazy koronavirem! Všichni tři v nemocnici v Ústí nad Labem. Skvělá zpráva a obrovská naděje a motivace,“ napsal na twitteru premiér Andrej Babiš.

Informaci Deníku potvrdila krajská hygienička Lenka Šimůnková s tím, že se jedná o lidi, kteří byli během únorových jarních prázdnin na dovolené v Itálii. Trvalo tak dva týdny od jejich prvního pozitivního testu než se uzdravili. Tuto dobu lékaři považují za nejkratší možnou.

„Můžeme potvrdit první tři pacienty, kteří se v ČR vyléčili z koronavirové infekce,“ řekl České televizi primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý. „Nemají žádné příznaky infekce a opakované testy na přítomnost koronaviru jsou negativní.“

„Jsme za to moc šťastní a je to dobrá zpráva pro všechny, kteří se bojí této nákazy, že kromě těch nakažených bude také přibývat těch uzdravených,“ řek Dlouhý. Další pacienti podle něj již nevykazují žádné příznaky choroby COVID-19, stále se však čeká na dva po sobě jdoucí negativní testy, které jsou nutné pro prohlášení pacienta za vyléčeného.

Nové případy

V ranních hodinách ministerstvo zdravotnictví informovalo, že se v Česku dosud potvrdilo 298 případů. Šest nových nakažených se objevilo v Olomouckém kraji. „Všechny nové případy evidujeme ve správním obvodu Uničova,“ informoval dnes odpoledne hejtman kraje Ladislav Okleštěk.

Informace krajského úřadu hovoří o 18 nakažených v Uničově a 13 v Litovli. Právě tato dvě města patří mezi obce, které hygienici nařídili zcela uzavřít, aby šíření koronaviru zabránili. Lidé tak nemohou do měst vstoupit, ani je opustit.

Mezi nakaženými je také příslušník Policie České republiky. „Můžeme potvrdit, že jeden z policistů obvodního oddělení Litovel byl pozitivně testovaný na koronavirus,“ sdělila mluvčí policie Marie Šafářová. „Výkon služby na tomto oddělení i v celé uzavřené oblasti probíhá v omezených podmínkách a zajišťují jej i jiné útvary,“ doplnila mluvčí.

„V osm ráno se rozezněl místní rozhlas. Promluvil starosta města Viktor Kohout. Bylo to hodně nezvyklé, slyšet jeho hlas místo obvyklého ženského. Nejdřív přečetl opatření, pak obyvatele povzbudil. Žádná šílená panika nevypukla. Aspoň pokud se dá soudit podle pohledů z oken bytu na panelákovém sídlišti a zpráv od známých. Snažíme se dodržovat opatření, jak jen to jde, a pokud to nebude nezbytně nutné, ven chodit nebudeme,“ popisal přímo z Litovle redaktor Deníku Jiří Fišara.

Dvě nemocnice pro boj s koronavirem

Premiér Andrej Babiš na večerní tiskové konferenci uvedl, že do Číny vyrazil letecký speciál, který má do Česka přivézt ochranné pomůcky. „Od Číny se máme hodně co učit,“ prohlásil Babiš a dodal, že Čína se dokázala s šířením koronaviru vypořádat.

K boji s koronavirem chce vláda podle Babiše vyčlenit dvě nemocnice. „Půjde o nemocnice Na Homolce v Praze a nemocnice Svaté Anny v Brně,“ uvedl premiér a doplnil, že jejich kapacita bude až 300 lůžek.

Přísnější opatření se nově dotknou seniorů, tedy skupiny, která je nemocí COVID-19 nejvíce ohrožena. Lidé žijící v domovech seniorů nebudou smět opustit areál domovů. Lidem starším 70 let navíc vláda doporučuje nevycházet z domovů.

Ministr Vojtěch na tiskové konferenci vyvrátil informaci o tom, že pacient s vážným průběhem nemoci v pražské nemocnici Na Bulovce zemřel. „Není to pravda,“ prohlásil Vojtěch. Informoval také o nové pacientce, u které byl zaznamenán vážný průběh choroby a bylo nutné její napojení na plicní ventilaci. Hospitalizována je v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Vězni budou šít roušky

V Česku bylo dosud otestováno více než pět tisíc lidí. Náměstek ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha Roman Prymula dnes ve vysílání Radiožurnálu uvedl, že se hygienici stále snaží o takzvané trasování případů, tedy odhalení způsobu a místa, kde k nákaze došlo. Vzhledem k rozsahu nákazy však již není možné provádět trasování detailně. „Důležité je odhalit pouze rizikové profese, aby to neroznášeli třeba lidé v potravinářství. Už není možné do detailu získávat informace, jestli jedinec cestoval vozem metra a bylo tam asi sto kontaktů,“ řekl Prymula.

Nedostatek ochranných pomůcek se vláda podle ministra Vojtěcha snaží řešit každodenními objednávkami. „Dnes dorazilo do meziskladu Správy státních hmotných rezerv dalších 50 tisíc respirátorů, které okamžitě budou distribuovány do nemocnic. A zítra dorazí dalších 100 tisíc ústenek. V pátek očekáváme velkou dodávku 1,4 mil. respirátorů,“ napsal na svém twitteru.

S dodávkami ochranných pomůcek Česku pomohou také vězni. Podle České televize budou šít ochranné roušky. Vězeňská služba odhaduje, že by jich měsíčně mohli vyrobit zhruba 40 tisíc kusů. Jako první se podle ČT zapojila věznice v Pardubicích.

Kvůli nedostatku roušek povolí vláda otevření galanterií a obchodů s látkami. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Podle ČT chce tímto způsobem vyjít vstříc lidem, kteří si chtějí ochranné pomůcky doma vyrobit.

Většina pacientů na území ČR zatím prodělala pouze mírnou formu onemocnění COVID-19. Vážnější průběh nemoci byl dosud zaznamenán u pěti osob, z nichž tři jsou podle informací z nedělního odpoledne ve vážném stavu. Jedná se o taxikáře z Prahy, přičemž první z nich je hospitalizován ve Všeobecné fakultní nemocnici a musel být připojen na mimotělní oběh. Druhý muž je hospitalizován v nemocnici Na Bulovce. Třetí je pak pacienta, o které nově informoval ministr Vojtěch.