Příběhů jako tento jsou přitom v Česku podle organizací pomáhajícím dětem tisíce. Řešením by podle expertů bylo, kdyby existoval takzvaný dětský ombudsman, na kterého by se děti nebo jejich okolí mohli obrátit v případě, pokud jim úřady nechtějí pomoci nebo jsou jinak ohrožena jejich práva.

V Evropské unii dětský ombudsman funguje ve třiadvaceti státech, u nás o jeho zřízení usilovala minulá vláda. Návrh ale nakonec spadl pod stůl. Odborníci proto nyní apelují na nový kabinet, aby úřad dětského ombudsmana zřídil.

Pomáhají v terénu

Podle Miroslava Prokeše z Aliance za dětská práva by bylo ideální, kdyby se dětský ombudsman závažnými problémy zabýval ve spolupráci se zástupci obcí či krajů. Typicky jde o situace vystěhování rodiny z obecního bytu, kde hrozí, že dítě zbytečně skončí v dětském domově kvůli nečinnosti úřadů.

Řežou se, pomýšlejí na sebevraždu. Léčit psychicky nemocné děti ale není kde

Je třeba tomu předejít. „Dosavadní Kancelář veřejného ochránce práv to dělat nemůže, neboť nemá žádné pravomoci ohledně samospráv. A poslanci je zatím nehodlají rozšířit,“ řekl Prokeš Deníku. Dětskému ombudsmanovi by podle něj měly radit přímo děti.

Na to, že ti nejmenší často trpí i v soudních sporech rodičů, upozorňuje Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě. „Dětský ombudsman by mohl pomoci třeba při střídavé péči,“ řekla Deníku. Aktivní roli by podle ní mohl hrát i při fyzickém a psychickém týrání dětí. Každoročně v Česku dochází k týrání tisíců dětí. Nedostatečně, a to i legislativně, jsou podle Šafářové děti chráněné i před dluhovými pastmi rodičů, které na ně s dosažením plnoletosti přecházejí.

Nejsme proti

Ombudsman Stanislav Křeček považuje diskusi o ustavení ochránce dětských práv za legitimní. „Samotné rozhodnutí je však otázkou politickou,“ řekla Deníku mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.

Důležité případně bude vhodně nastavit jeho působnost a kompetence, aby se nekryly s tím, čemu se věnuje stávající „dospělý“ ombudsman. Ten kupříkladu pravidelně jezdí na preventivní návštěvy dětských domovů a dalších zařízení pro děti. Kontroluje, jak tam s nimi zacházejí.

Covid ničí i děti. Častěji uvažují o sebevraždě a trpí depresemi nebo anorexií

Zda vláda nový úřad ustanoví, není zřejmé. Úřad vlády na dotaz Deníku do uzávěrky nereagoval. Podle kuloárových informací ale kabinet zatím žádný postoj k ochránci dětí nezastává, čeká se totiž na jmenování nového zmocněnce pro lidská práva. Předešlý kabinet se při tvorbě návrhu inspiroval chorvatským a irským modelem.

Mimo jiné prosazoval, aby stížnost by mohli podat dítě, rodič, učitel, trenér nebo třeba sociální pracovník. „Na dětského ombudsmana se mohli obrátit, pokud by byli nespokojeni s rozhodnutím státního orgánu nebo nedostali odpověď a ani stížnost nic nevyřešila,“ popsala poslankyně a bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO).