Spíš než radost je to starost. Na tom panuje shoda mezi řediteli škol, když komentují rozdané stamiliony na notebooky a další techniku k on-line výuce. Přestože vláda kývla na dotaci už o prázdninách, peníze některé školy na kontě nemají doteď. Ty v lepší finanční kondici nakoupily s předstihem z vlastních zdrojů. Kde se tak nezařídili, tam mají obavy, jestli peníze proúčtují do konce roku. Zájem o notebooky je totiž obrovský a sklady se prázdní.

O sumě kolem 1,3 miliardy rozhodla vláda v srpnu, dalších 40 milionů přikleplo ministerstvo školství víceletým gymnáziím koncem září. „Tyto peníze jsou určeny na to, aby školy při karanténních opatřeních mohly pokračovat ve výuce,“ řekl k injekci ministr Robert Plaga. Jak připomíná místopředseda asociace ředitelů gymnázií Alfréd Dytrt, gymnázia o příspěvek na svoje dítka školou povinná musela rezort speciálně žádat, nejdřív na ně zapomněl.

Dytrt vede jedno ze dvou gymnázií v Ústí nad Labem. „Teď nám to přišlo,“ byl včera ředitel spokojený nad výpisem z účtu školy. Za zhruba 140 tisíc koupí šest notebooků, zbytek proúčtují za vylepšení počítačů, které už ve škole měli. Peníze jde totiž použít i zpětně na nákupy techniky od 1. ledna tohoto roku.

Peníze chodí na účty škol s citelným zpožděním i proto, že musí přetéct přes krajské úřady. 105 milionů pro 256 základních škol, které dorazily na účet ústeckého krajského úřadu 6. října, organizacím odešlo až koncem měsíce. Víc než 2,5milionová injekce 18 gymnáziím přišla kraji 29. října. Peníze teď úřad zařízením rozposílá, slibuje splnit deadline daný od ministerstva, 23. listopadu.

Konto bohatší o očekávaných 140 tisíc zatím nemají na gymnáziu v Roudnici nad Labem. Že jsou na cestě, příliš neuklidňuje ředitele Petra Dobeše. „Já pak ty peníze musím utratit do konce roku. A to nebude tak jednoduché,“ říká. V Roudnici ale s pozdním termínem počítali a už rozsoutěžili nákup grafických tabletů.

Zájem je velký

O ty naštěstí není žádná rvačka. S notebooky to ale bude horší. Jenom v Datartu o ně evidují o 500 procent větší zájem oproti loňsku. „Zvýšená poptávka se projevila už na jaře a zesílila koncem léta,“ říká mluvčí řetězce se spotřební elektronikou Eva Kočicová. Lidé skupují i další techniku, hlavně webkamery. „V současné době dokážeme pokrýt poptávku. Nicméně se dá očekávat, že se nedostatek produktů na straně výrobců na český trh brzy promítne,“ vzkazuje Kočicová.

Na svízelnou situaci s dostupností notebooků na trhu upozorňují i v Alze. Poptávka po nich se zvýšila po celém světě. Výrobci se navíc kvůli koronaviru potýkají s různými omezeními. Zájem českých škol ve srovnání s loňským rokem vzrostl u obřího internetového obchodu o stovky procent. „Noteboooky jsme již napřímo nebo ve spolupráci s partnery dodali do několika set škol,“ vypočítává Jaromír Řánek z Alzy.

Slíbených 520 tisíc od ministerstva mají v jirkovské základní škole. „Teď připravujeme výběrové řízení na notebooky a programové vybavení, které nám chybí,“ sděluje ředitel Petr Jiráček. Tlačí ho ale čas. I když ministerstvo po běžně velkých školách nevyžaduje, aby zakázku soutěžily, v Jirkově poptat firmy museli. Podmiňuje to zřizovatel. A teď napjatě čekají, jak pochodí. Už při telefonním hovoru ředitele připravovali na to, že některé modely teď na skladě prostě nejsou.

Podle Jiráčka mělo ministerstvo peníze na vybavení moderní technikou napumpovat do škol dřív. „Je to pozdě,“ říká k injekci i Dytrt. Ještě přísnější je Dobeš. „Ministerstvo nebylo vůbec připraveno,“ míní šéf roudnického gymnázia. „Po jarní krizi asi na vládě předpokládali, že druhá vlna nemůže přijít. Také jsem v to doufal. Ale zároveň se připravoval na distanční výuku. Když to přišlo, stačilo otevřít šuplík. V tom mělo mít krizový scénář i ministerstvo. Ale vaří z vody,“ tvrdí Dobeš.

Plagův rezort už dříve na stesky ředitelů argumentoval tím, že vybavit školy mají především zřizovatelé. A že o penězích navíc zařízení věděla s předstihem, už od konce prázdnin. I Dytrt potvrdil, že ministerstvo dávalo školám signál, že můžou s penězi stoprocentně počítat a mohou kupovat z vlastních zdrojů.

Kolik šlo na techniku do škol

Ministerstvo školství rozdělilo mezi 3 860 českých základních škol 1,284 miliardy. Dalších 41 milionů jde do 248 nižších stupňů víceletých gymnázií v ČR.



Zdroj: MŠMT