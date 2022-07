V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se budeme zabývat projektem Spravedlivé transformace českých uhelvých regionů na dobu, kdy bude těžba uhlí ukončena. Přestože by se zdálo, že uhlí slaví kvůli energetické krizi díky své relativní dostupnosti a nízké ceně velký návrat, je to zřejmě jen dočasné.

Evropská unie totiž pokračuje ve svých plánech na omezení produkce skleníkových plynů a ruskou agresi proti Ukrajině a s ní související energetickou krizi bere jen jako dočasnou komplikaci. A v některých směrech dokonce jako výzvu závislosti Evropy na fosilních palivech snižovat ještě rychleji, než se plánovalo.

Proto běží i dál plány Fondu spravedlivé transformace, který uhelným regionům Česka, Karlovarskému, Ústeckému a Moravskoslezskému kraji přinese dodatečný bonus z fondů EU ve výši přes čtyřicet miliard korun. Na co chtějí kraje tyto peníze využít, co by mělo z dnešních uhelných regionů být i jaký je další osud uhlí v Česku o tom bude další díl dnešního podcastu Evropy pro Čechy.

