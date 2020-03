Minulý týden nám dorazily další otázky, na které zjišťujeme reakce dotčených institucí a úřadů. A zde jsou na ně odpovědi. Další budeme postupně zveřejňovat v následujících dnech. Za vaše dotazy děkujeme.

Co zajímá vás? Položte svůj dotaz ve formuláři ZDE. Deník vám u úředníků zajistí odpověď. Tento článek tak budeme postupně doplňovat a aktualizovat.

Jsem v sedmém měsíci těhotenství a mám obavy o své nenarozené dítě? Co může nastat v případě, že se nakazím? Je ohrožení pro dítě velké? Jak by to bylo s léčbou?

Podle dostupných informací a sledováním případů těhotných žen s potvrzeným onemocněním COVID-19 k přenosu placentou, mateřským mlékem nebo během porodu zatím nedošlo. Jeho přítomnost nebyla zjištěna ani v plodové vodě, ani v mateřském mléku. Zatím nejsou informace o tom, jaký vliv může viróza mít na plod, pokud je jí matka vystavena v prvním nebo na začátku druhého trimestru. U předchozích koronavirových infekcí, tedy SARS a MERS, se takový vliv neprokázal. U současné infekce COVID-19 zatím lékaři nezaznamenali komplikace, jako je potrat, vrozené vady, změny růstu plodu nebo spontánní předčasný porod, pokud matka onemocní v prvním nebo druhém trimestru. Těhotná pacientka by měla ale vždy konzultovat svůj stav s lékařem, a pokud bude hlásit podezření na infekci koronavirem například na hygienické stanici, je třeba upozornit na to, že je těhotná. Dobrou zprávou je, že antivirotika, která lékaři při onemocnění COVID-19 pacientům nasazují, lze dávat i těhotným, aniž by to ohrozilo budoucí maminku nebo plod. Ačkoli přenos z matky na nenarozené dítě zaznamenán nebyl, u přenosu na novorozence to už je jiné. Nejmladší pacient s COVID-19 infekcí byl diagnostikován 36 hodin po narození. Kontakt matky a dítěte je velmi těsný a zabránit přenosu je složitější. Proto například v Číně jsou novorozenci od infikovaných matek odděleni po dobu nejméně 14 dní a matky je ani nekojí – mléko odstříkávají, aby se udržela laktace. S kojením začínají po vyléčení a negativním testu na COVID-19.

Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit.

Dá se zjistit, kolik je infikovaných v každém okrese, eventuelně v obcích dotyčného okresu?

Tyto informace v souladu s pokynem ke sjednocení postupu v poskytování informací o COVID-19 pro veřejnost, vydaným MZ ČR dne 21.03.2020 nelze poskytovat.

Dnes je to osm dní, co jsem v karanténě. Prošel jsem si bolestí svalů a kloubů a občasným kašlem. Teplota ale nepřesáhla 38 stupňů. Maximálně byla 37,7. Trvá to již déle. Má lékařka neordinuje, takže nedostanu doporučení k testu. Jak si mám zajistit test?

Pokud máte horečku, která trvá dále než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.

Odběr může indikovat praktický lékař, infektolog a epidemiolog místně příslušné hygienické stanice. Test je možné provést v domácím prostředí, případně – pokud máte možnost dopravy a Váš zdravotní stav to umožňuje – na stacionárním odběrovém místě. Pokud se dopravujete na odběrové místo vlastním autem, jeďte sám, nebo s doprovodem maximálně jedné osoby a použijte ochranu úst a nosu.

Všechny vaše dotazy a odpovědi naleznezte ZDE

Musím mít roušku, či jiné krytí obličeje, když jdu vynést odpadky do popelnice? Jdu jen před dům.

Na zasedání vlády ve středu 18. března 2020 byla přijata další krizová opatření. Je zavedena povinnost nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest. Všichni občané musí mít zakrytá ústa a nos mimo své bydliště na veřejných prostranstvích, takže i v případě, že se jedná pouze o vynesení odpadků. Rouška může být klasická ústenka, doma vyrobená textilní nebo i šála či šátek. Když budeme roušky nosit všichni, můžeme tak zpomalit šíření nákazy nového koronaviru. Stačí si zapamatovat lehké pravidlo: „Moje rouška ochrání tebe, tvoje rouška ochrání mě.“

Jak se mám zařídit? Mámě je 80. let, proto k ní nepojedu. Sestra má tři deti - takže tato varianta také nepřichází v úvahu. V žádném hotelu mě neubytují a v nemocnici potřebují místo pro nemocné. Mám holandské zdravotní pojištění, 14 dní bych si musel zaplatit. Jaké mám možnosti?

Na cizince pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky. Pokud budete v době karantény pobývat v domácnosti s více lidmi, tak si, je-li to možné, vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickým dotekům.

Další dotazy, které nám od vás dorazily, zatím čekají na zodpovězení na úřadech. Jakmile odpovědi obdržíme, zveřejníme je v tomto článku. Pokud i vy máte otázku, pošlete ji přes formulář ZDE. Děkujeme.