Epidemie v Česku podle Prymuly brzdí. "Je otázkou, jestli dostatečně intenzivně. Pokud si to prostým okem nahlédneme a spočítáme, tak pokud by vydržela síla těch opatření, která máme, tak v podstatě jsme schopni říci, že pod 1000 případů se dostaneme někdy kolem 14. prosince," řekl.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek uvedl, že nynější opatření mají sílu epidemii zbrzdit, nikoli zastavit. Jím vedená organizace už dříve vyzývala k jejich dalšímu zpřísnění. Nepodařilo se podle něj ochránit zranitelné skupiny obyvatel.

S očkováním se v Česku podle Prymuly začne po Novém roce. Neočekává, že by se do tuzemska dostaly některé dávky dřív. Podle Kubka by vláda měla spustit kampaň na podporu očkování. "Protože ty antikampaně odpíračů, ty už tady na internetu běží dávno, a skutečně ta vakcína je světlo na konci tunelu," řekl.

René Levínský z Centra pro modelování biologických a společenských procesů s tím souhlasí. Podle něj je nutné okamžitě začít s rozumnou vysvětlovací kampaní.

Kubek: Počet testů je nedostatečný

V Česku přibylo v sobotu 4199 potvrzených případů koronaviru, nejméně v tomto týdnu. Ve volných dnech se ovšem méně testuje. Proti minulé sobotě je nárůst případů nižší o zhruba 3500. Aktuálně nemocných je 129 788 a většina má mírný průběh nemoci. Do statistik přibylo od večerní aktualizace dalších 53 úmrtí, počet zemřelých s covidem-19 od počátku epidemie se tak zvýšil na 6058. Hospitalizovaných je podle posledních údajů ministerstva 7200 nakažených covidem, před týdnem jich bylo o téměř 600 více. V těžkém stavu je nadále kolem 1100 pacientů.

Podle Kubka je počet testů nedostatečný, proto mají úřady zkreslené údaje. Základní příčinou nižšího počtu je podle něj to, že epidemie se v současnosti šíří víc na venkově. Ukazuje se podle něj, že v ČR je dvojí zdravotnictví - ve velkých městech je zdravotní péče mnohem lépe dostupná než na venkově. Navrhoval proto ministerstvu, aby do malých obcí jezdily pojízdné odběrové týmy, byl ale odmítnut. Kubek také vyjádřil obavu, že pokud ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) podlehne tlaku kolegů ve vládě, začne rozvolňování příliš brzy. Varoval, že pokud se začátkem prosince otevřou nákupní centra, může již po Novém roce nastat velký problém.

Prymula kritizoval protiepidemický systém PES

Prymula také kritizoval, že všech pět stupňů nového protiepidemického systému (PES) je propojeno s nutností nouzového stavu. Podle něj by tomu tak mělo být třeba u dvou nejrizikovějších pásem. "Ostatní opatření by měla jít udělat mimo nouzový stav. Je nešťastné, že legislativa je postavena takhle, vyžaduje to změnu, protože být takovou dlouhou dobu v nouzovém stavu asi není dobře," uvedl.

Systém počítá s pěti barevně odlišenými pásmy. Nejmírnější je zelené do 20 bodů, druhé žluté do 40 bodů, třetí oranžové do 60 bodů, čtvrté červené do 75 bodů a páté fialové v případě vyššího skóre. Na každý stupeň jsou navázána konkrétní opatření.

Jsem nyní soukromá osoba, ochranná služba dneškem končí

Prymula je nyní soukromá osoba a nemá jakékoli angažmá ve státní sféře. Na dotaz, jestli bude mít roli ve státní sféře, odpověděl, že zájem je, ale nic zatím nenastalo. Prymula ve funkci ministra skončil koncem října kvůli tomu, že byl vyfotografován, jak bez roušky vychází z restaurace, která měla být kvůli šíření epidemie koronaviru uzavřena. Prymula dnes také řekl, že má kvůli výhrůžkám ochranou službu, ale její činnost dneškem končí.

"Já jsem soukromá osoba v tuto chvíli. Já nemám ve státní sféře jakékoli angažmá," řekl Prymula. Exministr se v tomto týdnu sešel s prezidentem Milošem Zemanem. "Tam jsem byl jako soukromá osoba diskutovat, jak ta epidemie vypadá, jak se šíří," uvedl.

Ochrannou službu měl kvůli tomu, že se vyskytla řada výhrůžek souvisejících s epidemií a opatřeními proti ní, řekl. Aparát ministerstva vnitra je podle něj vyhodnotil tak, že mu ochrannou službu poskytl. "Tady je kuriózní to, že nepřítelem České republiky byl Prymula, ne koronavirus," poznamenal exministr.

Prymula již dříve připustil, že schůzka byla politická chyba. Fotografové na ní zachytili i předsedu poslaneckého klubu vládního hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Prymula koncem října řekl, že má právní analýzu, podle které se pochybení nedopustil. "Já na té své části si samozřejmě trvám.

Bylo tam logicky více lidí, ti tam seděli snad od půl čtvrté, co tam dělali, já nevím. A co se týká těch diskusí, tak stále žiju v dojmu, že o tom existují nějaké záznamy," řekl dnes k říjnové schůzce v restauraci, která měla být podle nařízení uzavřená.