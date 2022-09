Prvopočátky neziskové organizace Technikum Academy , která se zabývá vzděláváním mládeže, sahají do let 2013 až 2015. „Tehdy jsme reagovali na tristní stav a situaci na českém trhu práce v oblasti technických oborů a řemesel a začali jsme řešit, jak to změnit,“ říká Miroslav Vrána, hlavní lektor a projektový manažer, který stál u zrodu neziskové organizace spolu s manželkou Alenou.

Ve spolupráci se školami se zaměřili na oblast inovativního vzdělávání, které více dětí a mladých lidí nasměruje k zájmu o techniku. Ten pak mohou realizovat studiem na technických školách nebo řemeslných oborů. To výrazně zvyšuje jejich šanci najít zaměstnání. A to nejen na Rakovnicku.

Hledali nové působiště

Sídlo měla v té době organizace na okraji Rakovníka. V roce 2017 Miroslav Vrána se svým týmem usoudil, že je třeba přesídlit do centra města. A když objevil zchátralé a nevyužívané prostory v areálu Církve československé husitské v Havlíčkově ulici, neváhali a část objektu získali do pronájmu. Následně se jim podařilo pomocí z dotace z EU objekt zrekonstruovat a vybavit. Budova se dočkala nové fasády, lepší jsou okna i podlahy.

Vedle zásadního vylepšení vnitřních prostor bylo zvelebeno i okolí budovy. Vzniklo místo pro posezení venku a malé pódium, které lze využívat v době příjemného počasí. Nyní je tak Akademie techniky chloubou celého regionu.

Projekt Vybudování centra Akademie techniky, který stál okolo dvou milionů korun, podpořila evropská dotace ve výši téměř 1,9 milionu korun.

Samotné prázdné místnosti samozřejmě pro potřeby akademie nestačí. Bylo zapotřebí také nakoupit potřebné technické vybavení, které odpovídá standardům 21. století. V nových prostorách a s novým vybavením došlo k výraznému zvýšení kvality vzdělávání.

Klienti akademie mohou díky novému vybavení získávat inovativní znalosti a hned na místě si vyzkoušet jejich uplatnění. Cílem je vytváření podmínek pro vzdělávání dětí, žáků a studentů v oblasti Průmysl 4.0.

Nezaměřují se pouze na počítače

„V přízemí budovy byly kompletně zafinancovány stavební práce, venkovní úpravy a prostory byly vybaveny nábytkem. Svoji technologii jsme z větší části měli, dokoupili jsme ještě velkoplošné obrazovky a další nezbytné doplňky z oblasti ICT,“ říká Miroslav Vrána.

Snaží se tu podporovat rozvoj řemesel a technických činností. „To je v současnosti jedna z nejdůležitějších věcí, technika není všemocná, jen počítače nás nezachrání. Stále tu je a bude hodnota lidské práce, a přitom řemeslníků ubývá. Samozřejmě počítače nám ve výuce pomáhají. A tak ke klasickým záležitostem v rámci odborných předmětů tu rozvíjíme i technologie 4.0. Tedy konstrukční činnosti, design nebo 3D kombinovaný tisk. Naše filozofie je návrh, vývoj, výroba a zpracování výrobku, pochopení jeho rozměrové části a následně do toho zapojovat i technologie 3D, robotiku. A s pomocí argumentované a virtuální reality dětem, žákům a studentům předávat základy moderního výrobního procesu. To vše se odehrává v našich multifunkčních dílnách s pomocí interaktivních technologií,“ popisuje Miroslav Vrána.

Do rakovnického centra docházejí děti ve školním roce v době svého volna. „Od března do poloviny srpna nám tu prošlo, včetně projektových dní ve školách, kolem 350 dětí, k tomu asi deset pedagogů. Když v každém něco zůstane a pak to postupně rozvine, bude to super,“ říká Alena Vránová, která má na starosti kreativitu, design i základy robotiky.

V rámci akademie realizují pro mateřské a základní školy tématické projektové dny. Spolupráci mají, kromě rakovnických, i s dalšími školami v okolí. „Také spolupracujeme při vzniku odborných učeben ve škole v Šanově. Před nedávnem si nás vyhlédla i univerzitní mateřská a základní škola při pražské ČVUT, kde jsme měli už tři projektové dny, spolupráce se bude rozvíjet,“ dodává Alena Vránová.

Pomáháme u nás dětem, aby od her přešly ke smysluplným činnostem, říká Miroslav Vrána

Miroslav Vrána je profesí stavitel. Právě při této práci si uvědomil zoufalý nedostatek řemeslníků. A tak stál u zrodu vzniku neziskové organizace Technikum Academy, která má za cíl pomáhata vylepšovat vzdělávání mladých. Je tu hlavním lektorem a projektovým manažerem. Má štěstí i na rodinu, která je s celou akademií doslova propojena.

Miroslav VránaZdroj: Deník/Jiří MacekJak to vlastně je s vaší rodinou a akademií?

Já a manželka v neziskovce jedeme naplno. Dcery, šestnáctiletá dvojčata, studují na ekonomické škole, ale tady jsou lektorkami, jejich parketou je animace a filmování. A dva synové, díky své praxi, nám pomáhají organizačně a obchodně.

Na rekonstrukci zchátralých prostor Církve československé husitské v Havlíčkově ulici se vám podařilo získat evropskou dotaci. Co kdybyste ji nezískali?

Z naší myšlenky na vybudování centra Akademie techniky bychom neustoupili. Jen by vše trvalo déle a museli bychom hledat jiné způsoby financování celého projektu. Tím by se vše prodloužilo. Takto se nám podařilo už v roce 2019 využívat nové prostory pro vzdělávání dětí, žáků a mládeže.

Vraťte se zpátky v čase, někam do roku 2015. Jaký byl původní cíl akademie?

Prapůvodní cíl akademie bylo vybudovat kvalitní zázemí, vybavit ho a následně zpopularizovat vzdělávání v uvedených oblastech. Zkušenosti, které jsme měli nasbírané z terénu, implementovat formou volnočasové aktivity v odpoledních hodinách u nás v akademii. Získávat si důvěru spolupracujících vzdělávacích zařízení a snažit se je posouvat dál. A tak postupně vznikly už dnes plně vybavené multifunkční odborné učebny na některých školách. Stručně řečeno, snažíme se jim poskytovat odbornou pomoc, do učeben dojíždíme s naším vybaveným „pracovně technickým cirkusem“ a realizujeme tam projektové dny.

Kam všude za Projektovými dny zajíždíte?

Máme portfolio zhruba deseti spolupracujících škol u nás na Rakovnicku, ale i školy na okraji Prahy a také v Praze. Další aktivity připravujeme i s domovy mládeže na území Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Vyjíždíme podle zájmu, před prázdninami to bylo i třikrát týdně, ale většinou je to tak čtyřikrát do měsíce. Na školy se pak opakovaně vracíme.

Co je vaší chloubou?

Máme rádi děti, které sem chodí a propadnou zaujetí pro technické obory. Chloubou je to, že jsme ostrovem, kde, když potřebujete pomoci se vzděláváním, jsme tu pro vás.

Co vás na činnosti v centru baví? Nezlobí vás děti?

Podívejte se ven, zlobí snad někdo? Nás baví předávat poslání dál a rozvíjet ho tak, aby děti utekly od klasického počítačového brouzdání a her na mobilních telefonech a zabývaly se smysluplnými činnostmi, které pak zkombinuji i s digitálním vzděláváním.

Co dál?

Vše je postavené na pěti pilířích. První jsou tematické projektové dny pro školy a školky. Cíl je popularizovat naše metody ve školských zařízeních tak, aby se například pedagogové nebáli digitalizace a seznámit je s výukovými prostředky a pomůckami. Pak je našim dalším cílem rozvíjet ve školách inovativní mobilní dílny podle našeho vzoru. K tomu bychom chtěli pořídit multifunkční laser box. Snažíme se usnadnit školám výuku technického vzdělávání v dílnách pomocí vzdělávacích boxů a pomůcek pro pedagogy, které se využívají v předmětech technická výchova, informatika v kombinaci s dalšími odbornými předměty jako matematika, fyzika a další. Čtvrtým pilířem je pomoc školám se všemi náležitostmi v rámci vybudování moderních multifunkčních učeben a případně školních klubů z dotací. A pátý pilíř je náš velký sen.

A ten je jaký?

Vybudovat simultánní pracoviště v rámci digitalizace stavebnictví. Chceme se pokusit prostřednictvím dotací vymyslet a sestavit simulátor 3D tisku z cementových směsí pro simultánní výstavbu například modulových škol, objektů pro děti a mládež. Zde bychom chtěli zajišťovat další vzdělávání odborníků pro 3D výstavbu. Samozřejmě do tohoto procesu vzdělávání budeme zapojovat mládež a studenty. Uvědomujeme si totiž, že zoufalý nedostatek řemeslníků jen tak nepomine, a tohle je cesta do budoucna.

