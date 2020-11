„Pokud se podaří nárůst případů snížit a stabilně se pohybovat na úrovni reprodukčního čísla 0,8, budou jednotlivá opatření postupně uvolňována v co nejkratších intervalech,“ řekl 13. října bývalý ministr Prymula v projevu občanům.

Tempo růstu nových případů nemoci v zemi několik dnů zpomaluje. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu uvedl, že podle údajů o šíření koronaviru je Česko zřejmě za bodem zlomu, nicméně počet hospitalizovaných podle něj zůstane nějakou dobu ještě vysoký.

Reprodukční číslo R vypovídá o tom, kolik dalších lidí průměrně infikuje jeden nakažený. Je proto klíčové pro určení rychlosti epidemie. Pokud klesne pod hodnotu jedna, epidemie zpomaluje a klesá počet nově nakažených.

V září a rovněž v říjnu se reprodukční číslo nějakou dobu pohybovalo kolem hodnoty 1,5. Zhruba od poloviny října však postupně zvolna klesá. Pod hodnotu 1 s reprodukční číslo dostalo v neděli, kdy bylo 0,9.

Blatný představí systém pro rozvolňování

Ve středu přibylo v Česku 8925 potvrzených případů nemoci covid-19. To je zhruba stejně jako v úterý, ale o téměř 7000 méně než před týdnem.

Mrtvých s potvrzeným covidem-19 začalo výrazně přibývat hlavně od října a v poslední době umírají denně téměř dvě stovky lidí. Několikrát byla překročena i hranice 200 mrtvých za den, dosavadní rekord 247 mrtvých je ze 3. listopadu.

Ministr Blatný plánuje v pátek představit nový systém pro rozvolňování opatření, takzvaný PES. Ve středu Blatný na tiskové konferenci oznámil návrat prvních a druhých tříd do škol. „Česká republika bude po zavedení systému PES v nejvyšším, tedy pátém stupni rizika. To znamená, že i v tomto nejvyšším stupni chceme žákům umožnit prezenční výuku,“ vysvětlil znovuotevření škol.

Havlíček: Je šance, že se obchody otevřou před Vánoci

Dosavadní vývoj epidemie v Česku dává i podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka šanci, že se obchody otevřou ještě v předvánočních období.

"Je šance, že se to zvládne s dostatečným předstihem," řekl vicepremiér. Podle něj by ale mohl zatím "jenom sebevrah" slíbit, že se obchody otevřou 5. či 10. prosince. Bližší informace o podmínkách rozvolňování opatření by mohl podle Havlíčka představit v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Minulý pátek však ministr i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek varovali před příliš rychlým uvolňováním po poklesu počtu pozitivně testovaných v posledních dnech.

Podle Duška je třeba současná opatření udržet ještě dva až tři týdny. Nejpřísnější opatření, která mimo jiné zavřela školy, většinu obchodů, restaurace nebo omezila noční vycházení, platí od poloviny října.