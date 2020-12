Pravděpodobnost zmírnění přijatých protiepidemických opatření od pondělí 30. listopadu popsal ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek večer jako padesát na padesát.

Ministři o tom budou rozhodovat v neděli. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že situace stále není dobrá a rozvolňovat se musí s rozmyslem.

Celostátní opatření se podle protiepidemického systému PES tento týden v pondělí zmírnila z nejvyššího pátého stupně na čtvrtý. Ve školách, které v první polovině října přešly na výuku na dálku, se ale opatření rozvolňují pomaleji. Běžnou výuku mají prvňáci, druháci a speciální školy.

Od středy se mohly vrátit závěrečné ročníky a praktická výuka do středních škol. Až v pondělí se obnoví prezenční výuka pro třetí až páté třídy a deváťáky.

Zbytek druhého stupně se bude střídat v distanční a prezenční výuce. Přesun do třetího stupně rizika nákazy by pro základní školy zásadní změny neznamenal, ale do středních by se měl vrátit zbytek středoškoláků na střídavou výuku.