Na přítomnost slunéček si lidé hojně stěžují na sociálních sítích. „Nedá se ani vyvětrat, okna musí být neustále zavřené. Prolezou každou škvírou,“ rozčiluje se Jana Havrlantová z Jirkova. „Denně jich kolem každého okna sesbírám okolo padesáti. Musím to vysávat, protože jen smetáček nestačí. Vylézají odevšud,“ popisuje.

Podle entomologa a kurátora Oblastního muzea v Mostě Pavla Krásenského, je právě teď doba, kdy jsou slunéčka východní velmi v pohybu. „Zatímco naše domácí druhy slunéček jsou už zazimované, slunéčka východní se ještě mohou pářit a k zimování se teprve chystají. V přírodě zimují ve štěrbinách skal, ale tady v Česku jsou pro ně spáry v bytech a domech pohodlnější. Je tam sucho a teplo,“ popisuje chování hmyzu Krásenský.

Podle něj je to jev, který se projevuje po celé České republice a neváže se na konkrétní lokalitu.

Slunéčko východní je invazní druh, pocházející z Číny a prostoru Mongolska. Jako rok, kdy se mělo poprvé objevit v Česku, se udává rok 2006. „Slunéčko východní bylo původně vyšlechtěno v podstatě jako biologická zbraň proti škůdcům na zemědělských plodinách. Slunéčko vysává šťávy z jiného hmyzu, zejména ze mšic, což byla původně vítaná pomoc. Dnes ale slunéčka pro českou přírodu představují problém, je to velmi odolný druh, který začal vytlačovat naše druhy, zejména slunéčko dvoutečné,“ popisuje Krásenský.

Bez zdravotního rizika

Zatímco pro populaci domácích „berušek“ je východní druh zkázonosný, pro člověka nepředstavuje zdravotní riziko. „Slunéčko dokáže člověka kousnout, já sám s tí mám zkušenost. Je to takové štípnutí, které je nepříjemné, na druhou stranu riziko infekce nebo nějaké další zdravotní komplikace pro člověka je minimální,“ říká entomolog.

Na druhou stranu by ve střehu měli být majitelé psů, kteří si krátí dlouhou chvíli lovením hmyzu. Ve Spojených státech vyšla v roce 2008 studie ve věstníku Mezinárodní společnosti pro toxinologii (International Society on Toxinology), která popisovala případ psa, kterému slunéčko nalezlo do tlamy a způsobilo zdravotní potíže.

„Šestiletý pes, kříženec, měl vážné zranění na sliznici ústní dutiny, které připomínalo chemické popáleniny. Z ústní dutiny bylo odstraněno šestnáct slunéček východních, brouci se usadili ve sliznici pokrývající patro a bylo nuné je odstranit,“ popisují autoři článku, vědci Ian C. Stocks a Derek E. Lindsey.

Rozbory nakonec prokázaly, že se o popáleniny skutečně jednalo, způsobily je složky takzvané hemolymfy, tekutiny, která je obdobou krve ve hmyzím těle.

Pokud se i u vás doma nacházejí slunéčka východní, můžete je z domu nejen vyhnat, ale dát také vědět vědcům, kteří mapují invazní druhy. Pro účely monitoringu spustil projekt Najdi.je elektronické formuláře. Sběr dat má posloužit k dalšímu bádání, jehož cílem je najít způsob, jak výrazně omezit růst populace tohoto druhu hmyzu.