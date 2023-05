Evropská Unie se nedávno dohodla na zákazu výroby spalovacích motorů po roce 2035. Výjimku dostanou jen takzvaná syntetická paliva, ta však nejspíš budou velice drahá a nehospodárná, i když nebudou zatěžovat životní prostředí. Je to zásah do lidské svobody? Co zmizí ze světa s klasickými auty?

Tři generace, díl pátý: Elektromobily | Video: Martin Komárek

Než se Denisa, Martin a Tomáš pustí do sporu o krásná, silná a rychlá auta, vraťme se ještě k minulé epizodě, kdy mluvili o tom, zda tykání nevytlačí vykání. Krásný dopis poslala čtenářka Deníku, paní Marie Suchomelová ze Zlína:

„Žiji sedmou desítku let a neumím si představit, že by mi kdejaký hej počkej tykal. Jsem přátelský člověk a tykám si se spoustou lidí, ale takovými, o kterých něco vím, bývalými kolegy z práce, některými sousedy… Nabídku tykání beru jako přátelské gesto. Když v nějaké diskuzi na Facebooku mě nějaký hulvát začne napadat za můj názor a tyká mi, není mi to příjemné. Já vykám i sousedovi, kterého si pamatuji jako malého kluka. Dnes je to čtyřicátník (cca 45) a má rodinu. Vzpomínám na to, co mi říkala maminka (tatínka nepamatuji, zemřel, když mi byly 3). Jak jsme se jeden po druhém rodili, bylo nás 5 dětí, řešili rodiče tykání. Maminka byla zvyklá rodičům vykat a chtěla to i po dětech. Tatínek jí řekl:" Jestli chceš, ať Ti vykají, ale mně budou tykat." Tatínek měl smysl pro humor, tak to takhle formuloval. Jinak v praxi je to i tak, že si potykáte, ten druhý se zachová jako darebák. Nedělá se to, ale dvěma lidem jsem začala opět vykat.“

Děkujeme a těšíme se na další názory!

A teď už k naší debatě o zákazu spalovacích motorů: Kdo by čekal, že nejmladší Denisa trpí environmentálním žalem a bude ostře pro konec čadících a obtížných krabic, bude těžce zklamán nebo příjemně překvapen. Nejmladší členka třígeneračního dialogu se totiž překvapivě přidá na Martinovu stranu. Ten tentokrát prolomí krustu své smířlivosti a ukáže se jako zatvrzelý boomer. Nejenže mu vadí zákaz, nemůže vystát ani přílišné množství asistentů řízení. Natož pak „autonomní automobily“, tedy vozy, které se řídí samy.

Tomáš je zastáncem pokroku. Přichází revoluce, která je srovnatelná s přelomem devatenáctého a dvacátého století, kdy auta vytlačila z běžné dopravy koně. I ti, kdo teď žehrají si budou muset zvyknout. Jak se zdá, názory jsou natolik odlišné, že určitě vypukne hádka, nebo aspoň slovní přestřelka. Trialog ale určitě doplní historky a vtípky. Podívejte se na ně.

Deník tří generací budeme uvádět každé úterý. Influencerka, marketingový expert a novinář v něm přinášejí své pohledy na aktuální události i problémy každodenního života. Čtenáři jim sami mohou nabídnout témata. Těšíme se nejen na vaše náměty, ale i názory a připomínky. Pište prosím na nazory@denik.cz.

