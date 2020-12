„Podceňovat Andreje Babiše s jeho vlivovou, mediální a finanční základnou by byla zásadní chyba. Určitě jde o velmi vážného soupeře a může se stát, že volby vyhraje. Nemusí mít ale potřebnou většinu,“ upozorňuje šéf STAN Vít Rakušan.

Jisté je, že vše, co se od nynějška odehraje ve veřejném prostoru, je už předzvěstí voleb v roce 2021. A nehledě na deklarace, půjde o souboj Babiš versus všichni ostatní. Čím chtějí voliče oslovit předsedové Pirátů a STAN Ivan Bartoš a Vít Rakušan? Deník se jich zeptal.

Ivan Bartoš: Vznikající koalice má velký potenciál

Zdroj: Deník/Zbyněk PecákŠéf Pirátů je přesvědčen, že spojení dvou středových liberálních stran může oslovit velké množství voličů.

Pirátská základna drtivou většinou odsouhlasila vyjednávání o předvolební koalici se STAN. Dojde podle vás nakonec k dohodě?

Se STAN, který se dlouhodobě profiluje jako středová liberální strana s důrazem na vzdělání a rozvoj regionů, spolupracujeme ve sněmovně několik let. Máme spoustu programových průsečíků. Dohoda je reálná, protože by měla umožnit uskutečnit klíčové body programu Pirátů i Starostů a nezávislých.

Shodnete se na podstatných věcech typu daní, ale i na těch kulturně politických, jako je legalizace měkkých drog nebo eutanazie?

V tématech, která definují pozice na politickém kompasu mezi konzervativním a liberálním směrem, autoritářstvím a divokým rozvolňováním, jsme středové strany. A třeba v otázce rovnoprávnosti manželství stejnopohlavních párů je dokonce Vít Rakušan předkladatelem zákona.

Určitě musíme najít ještě vyšší úroveň shody, a to především s ohledem na priority konkrétního volebního období a potřeby občanů. Podle mě ale k sobě najdeme cestu třeba i při formulování zodpovědného přístupu k návykovému chování. Nemyslím však, že v ekonomické krizi, do níž se ČR řítí, to bude otázka číslo jedna. Budeme se muset zabývat obřím zadlužením a možným krachem sociálního systému.

Celostátním lídrem eventuální koalice a kandidátem na premiéra máte být vy. Je Česká republika připravena na čtyřicetiletého premiéra s dredy?

Měla i mladší. Není to o věku, ale o integritě, kvalitách, vnímavosti a schopnosti inspirovat stranické či vládní okolí. Proces volby lídra v Pirátské straně teď končí, pokud proměním nominace, budu logicky aspirantem na premiéra a jako předseda silnější strany bych byl i společným koaličním kandidátem. Předpokládám, že s tímto vědomím se budou voliči rozhodovat a doufám, že hlasy dostaneme. Vznikající koalice má velký potenciál hlavně kvůli akcentu na moderní program pro Českou republiku.

Myslíte si, že v případě vítězství koalice Pirátů a STAN by vás na premiérský post podpořili i zástupci konzervativního bloku ODS, TOP 09 a KDU-ČSL?

Uvidíme, jakým směrem se konzervativní blok bude vyvíjet. Zaznamenal jsem v médiích, že některá témata se upozaďují a silně proevropsky orientovaná TOP 09 tuto dominantu své politiky stahuje. Nechci se do toho plést, ale trochu mi připadá, že stavějí dům od střechy, nahlásili, o čem mluvit nebudou a určili lídry kandidátek, ale zatím nepředstavili programové priority.

Doufám, že budou obsahovat i témata, jako je efektivní stát, digitalizace, stavební řízení atd. Ve sněmovně v tomto směru nacházíme už teď společnou řeč, nicméně v některých věcech se lišíme. My myslíme víc na lidi a snažíme se k problémům i v předvolebním období přistupovat konstruktivněji.

Vít Rakušan: Je na čase, aby se vládní garnitura vystřídala

Zdroj: STANPodle předsedy Starostů a nezávislých se Česká republika musí připravit na éru po Andreji Babišovi.

V čem vidíte největší přínos předvolebního spojení Pirátů a STAN?

V šanci pro občany České republiky, že tady bude subjekt, který může volby vyhrát, nebude lidem lhát a tvrdit, že jsou peníze na všechno a že jim snese modré z nebe.

Představíme vizi štíhlého a lidem blízkého státu, který se bude zabývat klíčovými tématy, jako je školství, životní prostředí, výkonná a vstřícná administrativa. Skutečně v tom vidím hodnotově orientované spojení, které může přinést naději, kterou nezklameme. Lidé v naší zemi už si opravdu nezaslouží věčně zklamávaná očekávání a falešné mesiáše.

STAN je především představitelem starostů a regionálních zastupitelů, což s sebou nese nejasné ideové ukotvení. Nebudou mít vaši konzervativní členové s rozevlátými Piráty problém?

STAN je možná občas nahlížen pět let starou perspektivou. Od té doby jsme vyrostli do všech pater české politiky. V Senátu máme nejpočetnější klub, jsme ve sněmovně, máme tři hejtmany a bojujeme o čtvrtého. Jsme středovou politickou silou praktických řešení a neměnného ukotvení v liberální demokracii.

To nás odlišuje od současné dominantní vládní síly. A jsem přesvědčen, že spojení s pirátskou energií může být velmi prospěšné. Piráti jsou nejpracovitějším a nejorganizovanějším poslaneckým klubem, takže staří matadoři by jim mohli závidět. Starostové zase mají blízký kontakt s lidmi, praktickou politickou zkušenost z regionů. Taková kombinace má podle mě velký smysl.

Bude eventuálním partnerem vaší koalice konzervativní blok?

Určitě. Po sedmi letech dominance ANO a ČSSD mnohdy s podporou KSČM je načase, aby tato garnitura byla kompletně vystřídána a Česká republika získala hmatatelnou vizi pro postcovidovou dobu, pro éru po Andreji Babišovi. Samozřejmě bych si přál, aby náš blok byl silnější.

Je reálné, že šéf ODS Petr Fiala bude souhlasit s premiérem Ivanem Bartošem a Vítem Rakušanem jako ministrem vnitra?

Záleží na výsledku voleb. Předpokládám, že stejně jako my i oni jsou demokraté a budou je respektovat. Kdyby byl jejich blok úspěšnější, je logické, že by vládu sestavoval Petr Fiala. Předběžní personální podmínky a kádrování by určitě nebyl dobrý začátek spolupráce.

Volby ale může vyhrát Andrej Babiš a hnutí ANO. Jak se zachováte pak?

Podceňovat Andreje Babiše s jeho vlivovou, mediální a finanční základnou by byla zásadní chyba. Určitě jde o velmi vážného soupeře a může se stát, že volby vyhraje. Pak by zřejmě Andrej Babiš dostal od prezidenta Zemana možnost sestavit vládu. Nemusí mít ale potřebnou většinu, jak se to kdysi stalo Jiřímu Paroubkovi. Proto je důležité, abychom zvítězili my a mohli jsme sestavit vládu s většinovou podporou.

Partnera ve vašem ani v druhém bloku Andrej Babiš nenajde?

Za druhou vznikající koalici mluvit nemohu, ale udělám vše pro to, aby v našem bloku podporu nenašel.