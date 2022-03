Omezit styky s Ruskem se rozhodl například Jihočeský kraj. Ten až do čtvrtka spolupracoval se Sverdlovskou oblastí, pátou nejlidnatější v Ruské federaci. Na základě partnerství tak například mohla Alšova galerie na jihu Čech vystavovat 36 maleb zapůjčených z Muzea umění v Jekatěrinburgu. „Nelze se však tvářit, že i když jde o umění, že se jedná o něco zcela jiného. Tak to není. Je to stejné, jako bychom v roce 1939 pořádali výstavu německých malířů se slovy, že je to v pořádku, že jejich malby jsou pěkné,“ říká hejtman Martin Kuba (ODS).