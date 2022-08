Příspěvek by se měl vyplácet přes operátora trhu přímo jednotlivým obchodníkům, kteří by ho měli zohlednit jak do výše měsíčních záloh, tak v celkovém vyúčtování. Zálohy za energie by se tak lidem měly snížit. O příspěvek na elektřinu a plyn nebude nutné žádat. Podle předloženého návrhu bude naopak nutné podávat pro příští rok žádosti o příspěvek na teplo, typicky by je musely podávat například společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ).

PŘEHLEDNĚ: Kde vám přispějí na nový kotel či fakturu za energie

"Seznam těch domácností, kterých se to týká, je dán včerejším datem (23. srpna), protože to bylo poslední datum, které se mohlo pro dnešní vládu použít," řekl Síkela. Dnes ráno jednal s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) o finančních nárocích.

Letos se příspěvek vyplatí přes smlouvu na elektřinu, a to kvůli nižší administrativní náročnosti. V příštím roce bude příspěvek vyplácen již přes jednotlivé komodity, tedy elektřinu, plyn a teplo. U zákazníka, který platí zálohy přes SIPO nebo bankovním inkasem, bude podle výše této státní pomoci automaticky upravena výše zálohy. Zákazník, který platí zálohu trvalým příkazem, si bude moci zálohu sám upravit změnou trvalého příkazu. Slevu uvidí zákazník v nejbližším vyúčtování. Finanční pomoc pro rok 2023 bude vyplacena na začátku daného roku.