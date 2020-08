Krize a s ní spojené zdražování potravin výrazně zasáhly penzisty. Proto je potřeba jim přilepšit na důchodech. Zhruba tak odůvodňují v posledních dnech vládní ANO a ČSSD své návrhy přidat jim nad rámec navýšení stanoveného zákonem peníze navíc.

Zákonná valorizace by měla činit u průměrné penze zhruba 840 korun měsíčně. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhuje přidat jim měsíčně dalších pět set korun. Dohromady by tak průměrný důchod vzrostl o více než 1300 korun. „Je třeba spočítat možnosti rozpočtu,“ sdělil MF Dnes Babiš.

Účet v propadu

Zdroj: DeníkSociální demokracie pro změnu navrhuje dát důchodcům příští rok jednorázově navíc pět tisíc korun. „Pokud 2,4 milionu důchodců dostane navíc přidáno pět, šest nebo více tisíc korun, na ekonomice to bude znát,“ tvrdí místopředseda vlády a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Jenže právě ve stavu státního rozpočtu je problém. Ten by měl letos skončit s půlbilionovým schodkem. A důchodový účet, z nějž se penze platí, se navíc ocitl po několika letech opět v propadu. To znamená, že se na důchody vybralo méně peněz, než se vyplatilo. Schodek tak bude muset být uhrazený ze státního rozpočtu.

Protesty odborníků

Opozice v té souvislosti naznačuje, že se ze strany vlády jedná o „úplatek“ voličům.

Nápad na razantnější zvýšení penzí se ale nezdá ani některým ekonomům. Například těm sdruženým v Národní rozpočtové radě. Ohrožuje to prý stabilitu veřejných financí. Daleko více jim přitom vadí Babišova varianta navýšení. „Tento nárůst by nezatížil veřejné rozpočty pouze v roce příštím, ale i v dalších letech,“ uvedla rada. Penze by se navíc nad zákonem stanovený rámec navyšovaly poněkolikáté. Pokud někdy v budoucnu klesnou příjmy státu, může to pak někomu posloužit jako argument, proč by penzistům nepřidávat nic.