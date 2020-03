Tak tedy nasadit roušku a vzhůru do ulic. V úterý dopoledne už Litovel nebyla městem duchů jako den předtím, kdy se daly osoby venku spočítat na prstech.

Před poštou stála fronta asi deseti lidí, dovnitř se může vstupovat jen jednotlivě. Všichni se zakrytým obličejem. Respirátory, roušky, nebo jen šály a šátky. Město si pomalu zvyká na tento nový módní doplněk.

Zdaleka to ale ještě nejsou všichni. „Dost mi to vadí, když někdo roušku nemá,“ přiznala se mi paní Maruška, která sedí za kasou v supermarketu. Přes obličej má respirátor, kterými zaměstnance včera vybavila přímo firma. Část lidí zastává názor, že je zbytečné nosit cokoliv mimo respirátor FFP3, pravda to ale není. Rouška nebo šátek není stoprocentní ochranou, ale je lepší než žádná. Heslo „Moje rouška chrání tebe, tvoje chrání mě,“ se pomalu přece jen šíří. Od 16 hodin je povolen pohyb na veřejných místech už jen s ochrannými pomůckami, byť jen vlastní výroby.

A další dobrá zpráva ve zlé době. V regálech byl v pondělí všeho dostatek. Zásobování funguje. Pečivo i maso, kterém mizely v pondělí extrémně rychle, se daly nakoupit zcela bez problémů.

Rozdávání roušek v galanterii

V obchodě jsem narazil i na Lukáše s Frantou. Dva dobrovolníci stejně jako včera rozdávali roušky ušité v místní galanterii. V pondělí odpoledne zavezli jednu várku do dětského domova, na úterní odpoledne už plánovali rozvoz nákupů seniorům a potřebným lidem ve spolupráci s litovelskou charitou, které se hlásí spousty dalších lidí na výpomoc. „Řešily se detaily, aby byly dodrženy všechny bezpečnostní postupy,“ říkal v pondělí starosta Viktor Kohout. Probíhat bude nakonec tak, že dobrovolníci kontaktují zákazníka telefonicky a nákup mu nechají přede dveřmi. Až po vyzvednutí odjedou. Platby budou fakturovány naráz po skončení karantény.

Solidarita funguje i neorganizovaně. Přímo v bytových domech třeba nakupují mladší starším občanům, kteří jsou nejohroženější skupinou v případě onemocnění a ideálně by měli zůstávat v izolaci.

Všechno není ideální. V normálních časech banální zubařský zákrok aktuálně nemá kdo v Litovli provést. Neordinuje ani jeden zubař a ven z uzavřené zóny zatím pacienty pouštět hygienici nechtějí. Vše se ale řeší za pochodu a detaily se dolaďují. Všichni věří, že už zítra bude i tento problém vyřešen tak, jako ten včerejší s lékárnami, kdy se pracovníci do uzavřených obcí nedostali.

Nic netrvá věčně. Vydržíme. Držte se.