Do Skotska už přijely všechny čtyři královniny děti, včetně korunního prince Charlese s manželkou Camillou. Do Balmoralu zamířil i Charlesův syn princ William, jeho manželka Kate zůstala s jejich třemi dětmi, které dnes poprvé šly na celý den do nové školy. Také princ Harry se vydal na Balmoral za babičkou. Oproti původním zprávám ho nedoprovází manželka Meghan, která podle televize SkyNews zůstane v Londýně. Pár žije ve Spojených státech, v těchto dnech je ale v Evropě, kde má různé pracovní povinnosti. Britská média často píší o napjatém vztahu Harryho a Meghan s ostatními členy královské rodiny.

Před zámkem Balmoral, kde Alžběta II. tradičně tráví léto, se v dešti sešly desítky lidí, přijely tam také štáby mnoha mediálních společností. Lidé, které znepokojily zprávy o královnině zdraví, přicházejí i před Buckinghamský palác. V pátek se tam neuskuteční tradiční střídání stráží, na které se rádi chodí dívat návštěvníci britské metropole. Mnoho Britů považuje Alžbětu II. za "babičku národa", osobnost, která je provází po celý život.

„Celá země je hluboce znepokojena touto zprávou,“ napsala na twitteru nová britská premiérka Liz Trussová k informacím o zdravotním stavu Alžběty II. Lid je v myšlenkách s panovnicí a její rodinou, dodala. Obdobná slova zvolil i šéf opozičních labouristů Keir Starmer a předseda Dolní sněmovny britského parlamentu Lindsay Hoyle, který kvůli situaci přerušil jednání poslanců. Oznámení paláce o stavu královny přišlo v okamžiku, kdy Trussová ve sněmovně představovala vládní plány.

Královnu trápily potíže s pohybem

Královna měla v posledních měsících nespecifikované zdravotní potíže, které britská média popisují jako „problémy s pohybem“. Omezila vystoupení na veřejnosti a naposledy o víkendu odřekla účast na skotských hrách v městečku Braemar. V úterý měla náročný program související s výměnou na postu premiéra, proto dnešní znepokojivé informace o jejím zdravotním stavu mnoho lidí šokovaly, uvedla televize Sky News.

Komentátor veřejnoprávní stanice BBC připomněl, že zprávy o zdravotním stavu členů královské rodiny přicházejí jen zřídka, což samo o sobě naznačuje závažnost aktuálního dění, stejně jako spěšná cesta členů královské rodiny do Skotska.

Dosud se vždy objevovala jen informace o problémech s pohybem, tentokrát ale tato informace chybí, což naznačuje, že obtíže jsou jiného charakteru, uvedl komentátor BBC. „Doufejme v to nejlepší, ale připravme se i na to nejhorší,“ dodal.

Americký prezident Joe Biden s manželkou Jill „jsou myšlenkami s královnou a její rodinou,“ uvedl mluvčí Bílého domu John Kirby. Také kanadský premiér Justin Trudeau, popřál Alžbětě II. brzké uzdravení. Také český premiér Petr Fiala popřál panovnici hodně zdraví a popřál jí, aby své stávající problémy zvládla.

„Kéž Boží přítomnost posiluje a utěšuje Její Veličenstvo, její rodinu i ty, kdo o ni v Balmoralu pečují,“ napsal nejvýše postavený duchovní anglikánské církve, arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Také zástupci britské katolické církve, muslimů i židů uvedli, že se modlí za zdraví královny. Hluboké znepokojení vyjádřili mimo jiné bývalí britští premiéři David Cameron a Tony Blair, velšský premiér Mark Drakeford nebo šéfka skotské vlády Nicola Sturgeonová.

Výměna stráží zrušena

Buckinghamský palác mezitím podle serveru BBC odvolal výměnu stráží, která se měla v pátek ráno konat před budovou. V oblasti před palácem, kde se již tradiční cvičení pravidelně konají, byla umístěna cedule o zrušení události. Před Buckinghamským palácem se mezitím začali shromažďovat turisté.

Podle královského zpravodaje britské BBC Nicholase Witchella se v tuto chvíli neočekává, že by z Buckinghamského paláce přišlo v nejbližší době oficiální vyjádření s dalšími informacemi o zdravotním stavu královny.