Exploze zasáhla i několik kilometrů vzdálené budovy. Podle agentury AP se i ve velké vzdálenosti od místa výbuchu zřítily balkony, praskaly stropy a vysypala se okna. Podle serveru Middle East Eye byl otřes cítit i na Kypru, který je od pobřeží Libanonu vzdálen přes 200 kilometrů.

Výbuch utvořil obří oblak ve tvaru hřibu, po jeho zmizení zůstal na nebi červený dým. Na místě zasahovaly týmy hasičů, které se snažily bojovat s plameny. V okolí přístavu kroužily také vrtulníky, které pomáhají s likvidací požáru.

„Byl jsem kilometry daleko, všude kolem mě popraskala skla,“ řekla televizi Al Jazeera reportérka Zeina Khodr. „Exploze byla cítit napříč městem. V ulicích panuje chaos,“ popsala přímo z libanonského hlavního města.

„Cítila jsem něco, co připomínalo zemětřesení,“ popsala CNN svědkyně Rania Masri. „Apartmán se třásl a najednou jsem cítila explozi, okna i dveře se rozletěly, sklo praskalo. Hodně domů bylo poškozeno nebo zničeno.“

Příčina tragédie dosud není jasná, stejně jako kde přesně k explozi došlo. „Příčinou výbuchu v Bejrútu není sklad s pyrotechnikou, ale vysoce výbušný dusičnan amonný, který byl zabaven z lodi před více než rokem a uskladněn v jedné z budov v přístavu,“ uvedl na twitteru zpravodaj serveru Middle East Eye Ragıp Soylu s odkazem šéfa libanonské vnitřní bezpečnosti Abbase Ibrahima.

„Mluvit o pyrotechnice je směšné, nebyla to pyrotechnika, ale vysoce výbušný materiál,“ řekl pro Middle East Eye Ibrahim. Informaci potvrdil také šéf libanonské celní správy Badri Daher.

Libanonský prezident Michel Aoun na twitteru uvedl, že je nepřijatelné, aby 2750 tun dusičnanu amonného bylo po dobu šesti let uloženo ve skladišti bez dostatečného zabezpečení a vyzval k přísnému potrestání zodpovědných osob.

Governor of Beirut says the extent of the damage is "huge" and he cannot control his tears.



Meanwhile, the Director General of the Lebanese Customs, Badri Daher says: “Tons of nitrate exploded at Beirut port.”pic.twitter.com/Pb7TLMM0rS