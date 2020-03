Počet nakažených ve Španělsku vzrostl o čtvrtinu na 17 147 případů, informovala agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví.

Podle údajů ministerstva se dosud vyléčilo 1107 nakažených. Španělsko je nyní čtvrtou nejhůře postiženou zemí na světě - po Číně, kde epidemie na přelomu roku začala, Itálii a Íránu.

Ve Španělsku platí celostátní nouzový stav a karanténa. Jsou uzavřené školy i většina veřejných míst. Populace čítající 46 miliónů nemá vycházet z domova, pokud nejde nakoupit potraviny, do nemocnice nebo lékárny.

V Německu počet nakažených rekordně stoupl a překonal 10 tisíc

Nejvyšší nárůst za 24 hodin zaznamenala nejpostiženější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko, kde potvrzených případů přibylo 661 a celkem je jich 3033. Rychlý vzestup počtu infikovaných hlásí také Bádensko-Württembersko (546) a Bavorsko (449). Když se vezme do úvahy počet obyvatel jednotlivých spolkových zemí, tak nepostiženější je severoněmecký Hamburk, kde se koronavirem v průměru infikovalo 23,46 obyvatel z každých 100 tisíc.

Institut Roberta Kocha růst počtu případů označuje za "exponenciální". Bavorský premiér Markus Söder dnes na vývoj reagoval apelem na obyvatele této spolkové země sousedící s Českem. Zároveň je varoval, že pokud nezačnou dobrovolně dodržovat preventivní opatření proti koronaviru, vyhlásí zákaz vycházení.

Stejný krok nevylučuje ani berlínský primátor Michael Müller, který je znepokojen tím, že řadu Berlíňanů dosavadní opatření, k nimž patří uzavření škol a školek i většiny obchodů, vedla především k tomu, že volný čas tráví společně ve velkých skupinách v parcích nebo na venkovních hřištích. Někteří podle něj dokonce organizují speciální "koronavirové párty".

Berlín kvůli epidemii na zdejším výstavišti staví speciální novou kliniku pro 1000 pacientů. Hotová by mohla být už za 20 dní.

Ze zahraničí se zatím i za pomoci vlády vrací stále další občané spolkové republiky. Ve středu jich přistálo asi 7500, nejčastěji z Egypta, Tuniska a Maroka. O víkendu se má vrátit dalších 20 tisíc Němců.

Bavorský premiér pohrozil zákazem vycházení

Pokud obyvatelé Bavorska nezačnou dobrovolně dodržovat preventivní opatření proti koronaviru, vyhlásí tato německá spolková země zákaz vycházení. Dnes tím Bavorům podle agentury DPA pohrozil zemský premiér Markus Söder.

"Když se mnozí lidé dobrovolně neuskrovní, pak nezbude nic jiného, než jako k jedinému nástroji přikročit k celobavorskému zákazu vycházení," uvedl Söder v dnešním prohlášení zemské vlády.

Söder opětovně zdůraznil, že situace je velmi vážná, zároveň obyvatele ujistil, že Bavorsko nikoho neopustí. "Nenecháme vás v této krizi samotné," uvedl.

Dosavadní opatření jsou podle Södera tvrdá, ale nezbytná, aby se podařilo zastavit šíření nákazy. "Nesmíme připustit druhý Heinsberg," dodal s odkazem na okres Heinsberg v Severním Porýní-Vestfálsku, který se stal hlavním ohniskem nákazy v Německu.

V Jižní Koreji se koronavirem nakazilo celkem 8565 lidí.

Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden uvedla, že epicentrum pandemie koronaviru se přesunulo do Evropy. Nejsilněji zasaženou zemí je Itálie.

Itálie prodlouží restriktivní opatření kvůli koronaviru

Itálie prodlouží restriktivní opatření, která byla zavedena ve snaze zastavit šíření nového koronaviru, a jejichž platnost měla skončit tento měsíc či na začátku dubna. V rozhovoru pro list Corriere della Sera to dnes řekl italský premiér Giuseppe Conte.

Itálie zůstává nejhůře postiženou zemí v Evropě; denně tu podle informací CNN přibývá v průměru 3500 případů nákazy novým koronavirem a počet obětí dosáhl 2500.

Na základě současných opatření má 60 miliónů obyvatel Itálie dovoleno vycházet jen kvůli práci, ze zdravotních důvodů a v naléhavých případech; tato karanténa měla platit do třetího dubna. Zatím do 25. března byly také uzavřeny všechny obchody s výjimkou potravin a lékáren.

Conti nyní uvedl, že zmíněná opatření, stejně jako uzavření všech škol a další restriktivní kroky, budou dále prodlouženy. Zatím ale nesdělil, na jakou dobu.

Trump podepsal balík opatření proti COVID-19, testy budou zdarma

Americký prezident ve středu podepsal balíček opatření pro boj s novým typem koronaviru v hodnotě kolem 100 miliard dolarů (asi 2,5 bilionu korun). Informoval o tom Bílý dům. Spojené státy tak nově zajistí bezplatné testování na koronavirus, nemocenské pojištění pro všechny zaměstnance zasažené nákazou nebo potravinovou pomoc.

Dříve ve středu balíček drtivou většinou schválil americký Senát, minulý týden prošel Sněmovnou reprezentantů.

Zaměstnanci budou mít nárok až na dva týdny dovolené v případě, že se u nich potvrdí nákaza koronavirem, nebo se s ní budou léčit. Nárok na ni bude mít i ten, komu lékař nebo úřady nařídí karanténu.

Ve Spojených státech se koronavirem zatím nakazilo více než 8500 lidí a mezi středeční šestou hodinou ranní a šestou hodinou večerní přibylo 2300 potvrzených případů. Podle internetových stránek televize CNN se to očekávalo, protože dostupných je nyní více testů.

Trumpova administrativa připravuje velký balík na podporu americké ekonomiky v hodnotě až bilionu dolarů.

Austrálie a Nový Zéland zavírají hranice

Austrálie kvůli šíření koronaviru zakazuje lidem, kteří nejsou jejími občany a ani v této zemi nemají trvalý pobyt, vstup na své území. Dnes to oznámil premiér Scott Morrison. Opatření začne platit od pátečního večera. Stejné nařízení dnes vydal i Nový Zéland, tam ale vstoupí v platnost už od čtvrteční půlnoci místního času (pátek 12:00 SEČ). Informuje o tom agentura Reuters.

"Okolo 80 procent případů, které v Austrálii máme, jsou lidé, kteří se virem nakazili v zámoří nebo ti, kteří přišli do přímého kontaktu s někým, kdo se ze zámoří vrátil," vysvětlil na dnešní tiskové konferenci australský premiér. Jeho novozélandská kolegyně Jacinda Ardernová řekla, že všech 28 případů infekce v její zemi souvisí s lidmi, kteří byli v zahraničí.

V Austrálii je skoro 640 potvrzených případů nákazy koronavirem, šest z nich na nemoc COVID-19, kterou virus způsobuje, zemřelo.

Šéf australské vlády ve středu upozornil, že opatření proti šíření koronaviru budou trvat nejméně šest měsíců. Zakázal shromáždění více než stovky lidí v uzavřených prostorech.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová dnes lidem vzkázala, že není důvod, aby vykupovali zboží v obchodech, prodejny jsou podle ní dostatečně zásobené.

WHO: Africké státy by se měly připravit na nejhorší

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vzkázal africkým státům, že by se kvůli šíření koronaviru měly připravit na nejhorší. Informoval o tom dnes zpravodajský web BBC. Dosud koronaviru v Africe podlehlo 16 lidí, šest v Egyptě, dalších šest v Alžírsku, dva v Maroku a po jednom v Súdánu a v Burkině Faso. Afrika tak zatím zůstávala nejméně zasaženým kontinentem, odborníci se však obávají, že zdravotnický systém mnoha afrických států by začal pod náporem koronavirové epidemie kolabovat.

"Afrika by se měla probudit… v jiných zemích jsme viděli, jak se šíření viru po určitém bodu zlomu zrychlí," řekl šéf WHO.

Burkina Faso ve středu ohlásila první oběť koronavirem způsobené nemoci COVID-19 v subsaharské Africe. Pacientkou byla dvaašedesátiletá členka zákonodárného sboru, která trpěla diabetem. Jihoafrická republika mezitím ve středu zaznamenala prudký nárůst v počtu infikovaných. Většina ze 116 osob se nakazila v Evropě, ve 14 případech šlo o lokální přenos.

První tři případy nákazy dnes ohlásil Mauricius. Dva nakažení pracovali na výletní lodi a je jim 21 a 25 let, třetím je 59letý britský turista. Ostrovní stát uzavřel školy a na dva týdny zakázal vstup turistům.

V jihovýchodní Keni mezitím podle BBC skupina mladíků ubila k smrti muže, kterého podezírala, že je nakažený koronavirem. Mladíci na něj zaútočili, když se vracel domů z práce v rybářské vesnici Msambweni a podle jeho slov tvrdili, že je nakažený. Muž zraněním podlehl v nemocnici, pachatelé však dosud zadrženi nebyli a policie případ vyšetřuje. Keňa zatím zaznamenala sedm případů nákazy a v uplynulých dnech zavedla řadu restriktivních opatření.