Tuto konspiraci šíří i oficiální ruská média. V Česku ji přebírají a dále publikují například weby jako Protiproud Petra Hájka, Pravý prostor nebo Lajkit.cz.

Jejím charakteristickým znakem je poukazování na údajnou souvislost určitých jevů, která však nebyla žádným způsobem prokázána.

Případ propuštěných vědců

Podle dané teorie byl nový typ koronaviru vytvořen uměle v kanadské Národní mikrobiologické laboratoři ve Winnipegu a použit Spojenými státy jako biologická zbraň proti Číně.

Teorie pracovala s tím, že ze zmíněné laboratoře, která skutečně existuje, byli loni v červenci propuštěni dva čínští vědečtí pracovníci a nespecifikovaný počet jejich studentů a že bývalý vědecký ředitel tohoto pracoviště Frank Plummer letos začátkem února zemřel.

Podle konspiračních teoretiků byli čínští vědci, viroložka Xiangguo Qiu a její manžel, biolog Keding Cheng, propuštěni kvůli tomu, že přišli na „výrobu koronaviru“ a chtěli uvědomit čínské orgány. Vedoucí laboratoře Frank Plummer pak měl být zřejmě letos v únoru úmyslně „odstraněn“. Oficiální vyjádření obě tyto teorie odmítají.

Podle článku webu Sciencemag z loňského července Plummer odmítl, že by se laboratoř zabývala čímkoli tajným. "Veškerá práce bude zveřejněna v otevřené literatuře. Nevím, co by kdo mohl doufat, že získá špionáží," uvedl tehdy Plummer.

Důvody propuštění obou vědců nebyly zveřejněny s odkazem na ochranu soukromí, ale podle Sciencemag událost nastala v době mimořádně napjatých kanadsko-čínských vztahů.

V roce 2018 Kanada zatkla na žádost USA finanční ředitelku Huawei Meng Wan-čou a Čína v odvetě za to nechala zavřít dva Kanaďany kvůli údajné špionáži a jednoho kvůli „trestné činnosti související s drogami“. Případné vazby vědeckých pracovníků na Čínu proto začaly být posuzovány citlivěji než dřív.

"Národní bezpečnostní zpravodajská služba v Kanadě dlouho varovala před šponáží podporovanou čínským státem. V roce 2014 kanadská vláda prohlásila, že Čína stojí za kybernetickým útokem na kanadskou Národní výzkumnou radu," upozornil web Sciencemag.

Smrt uznávaného vědce, ale alkoholika

Naznačování, že se o Plummerovu smrt někdo „záměrně přičinil“, zase pomíjí zprávy o jeho závažných zdravotních problémech v souvislosti s jeho závislostí na alkoholu, která byla dlouhodobě známa.

„Alkohol vždy tvořil významnou součást života Franka Plummera. Už od startu své výzkumné kariéry začátkem 80. let v Nairobi si začal při zvládání stresu, zklamání a zármutků spojených se svou prací pomáhat skotskou," uvedla o něm BBC letos v lednu, ještě za jeho života.

Vědec se už v roce 2012 musel podrobit transplantaci jater, ale i poté opětovně podléhal alkoholismu. Zemřel pravděpodobně na srdeční selhání krátce poté, co se rozhodl podstoupit experimentální léčbu závislosti mozkovými implantáty.