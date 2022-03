CÍSAŘSKÁ KORUNA. Švýcarské údolí Val d'Anniviers je coby kamenem dohodil od slavného Zermattu, jenže je v něm o poznání klidněji. Dovolená je zde ale přímo královská. „Za návštěvu stojí příjemná vesnice Zinal, ležící ve výšce 1670 metrů nad mořem v oblasti nazývané Císařská koruna. Obklopují ji totiž více než čtyři kilometry vysoké štíty Matterhornu, Weisshornu, Zinalrothornu, Obergabelhornu a Dent Blanche,“ píše CNN.

BAR V LESÍCH. Italská obec Champoluc se nachází pouze hodinu jízdy autem od rušného Turína a o její existenci ví málokdo. Podle CNN je však učiněným pokladem pro všechny, kdo rádi lyžují daleko od davů. „V okolí se nachází 180 kilometrů upravených sjezdovek pro středně pokročilé. Lyžařští experti by pak měli zamířit lanovkou Indren do výšky 3 275 metrů na rozsáhlé svahy na jižních úbočích masivu Monte Rosa,“ doporučuje CNN. Před jízdou by pak lyžaři neměli vynechat na první pohled nenápadnou boudu Bruno's Bar v lesích nad Champoluc.

GENIÁLNÍ LANOVKA. Sjezdovky kolem ní jsou zatím tiché, protože je znají jen zasvěcení, podle odborníků na cestovní ruch se to ale do pár let změní. Než do místa dorazí davy, lidé by rozhodně neměli v Rakousku vynechat vesnici Warth-Schröcken a svahy, které ji obklopují. „Vesnice byla poprvé osídlena v jedenáctém století a dnes nabízí skvělý zážitek za přijatelné ceny. Zcela geniální je dva kilometry dlouhá kabinová lanovka Auenfeldjet, která spojuje Warth a luxusní Lech. V okolí je ale lanovek mnohem víc, v sezoně 2016/2017 byla dokončena dráha spojující Zürs se Stubenem, čímž byl vytvořen okruh lanovek propojující 305 kilometrů sjezdovek, což dodává rostoucí atraktivitě Warthu další lesk,“ chválí stanice CNN.

BEZ SÝRA BY TO NEŠLO. Francouzskou vesnici Sainte Foy a přilehlé sjezdovky kdysi znali jen místní instruktoři a nadšenci, nyní se z místa stává ta pravá destinace pro klidnou rodinnou dovolenou. V místě se nachází sice pouze šest lanovek, zato jde ale o areál vhodný pro rodiny s dětmi. Proslulý je mezi jiným tím, co nabízí mimo lyžování. „Podnik La Bergerie na svazích nabízí savojský styl stolování a sýrové speciality,“ dělí se o tip CNN.

NEKONEČNÁ JÍZDA. Pro ty, kteří chtějí trávit opravdu aktivní zimní dovolenou, je nejlepší volbou rakouské středisko Hochkönig. Jde o nejvyšší horu v oblasti Berchtesgadenu. Skiareál nabízí 120 kilometrů sjezdovek. To ale není ta hlavní atrakce. Tou je panoramatická trasa Königstour. „Je dlouhá 32 kilometrů a táhne se přes pět vrcholků. Na trase se nachází restaurace a chaty podávající vynikající místní speciality jako vepřová pečeně s knedlíkem a kysaným zelím a Kaiserschmarrnské palačinky s dušenými švestkami,“ nastiňuje CNN.

MICHELINSKÁ HVĚZDA ZA ODMĚNU. Kdysi bylo populární, ale v 80. letech začalo ztrácet lesk a návštěvníci na něj téměř zapomněli. Nyní se to mění a švýcarské středisko Andermatt se opět dostává do kurzu. „Jako první jej znovuobjevili povětšinou Skandinávci, které do místa přitáhla tamní hora s bájným názvem Gemsstock. Ovšem na výsluní středisko v současnosti tahá investice a přestavba v hodnotě téměř 2 miliardy dolarů, kterou v místě uskutečňuje egyptský developer Samih Sawiris," píše CNN. Přítok peněz do oblasti znamenal, že v místě nyní vznikají ty nejluxusnější hotely. „A zájemci zde naleznou dokonce dvě restaurace oceněné Michelinskými hvězdami, které se nachází ve výšce 2 300 metrů nad mořem. Zážitkem je také jízda červeným vlakem, který jezdí po železnici Matterhorn Gotthard Bahn," konstatuje CNN.

OLYMPIJSKÉ STOPY. Pod impozantním 3 855 metrů vysokým štítem Grand Casse se nachází autentická savojská vesnička Pralognan-la-Vanoise. Jde o jeden z málo známých francouzských lyžařských klenotů. „Nabízí 26 kilometrů upravovaných sjezdovek a 12 vleků," uvádí CNN. Při návštěvě oblasti navíc zaplesá srdce všem fandům sportovních utkání. „Mohou si totiž vyzkoušet curlingovou halu postavenou u příležitosti zimních olympijských her v Albertville v roce 1992," píše CNN.

NA LYŽÍCH I VE VZDUCHU. K opomíjeným rakouským lyžařským střediskům dle stanice CNN rozhodně patří i Serfaus. „Nachází se společně s dalšími dvěma vesnicemi v údolí Inn v rakouském Tyrolsku. Mezi těmito třemi vesnicemi je 214 kilometrů sjezdovek," píše CNN. Lidé si však kromě lyžování ve středisku užijí i něco jiného - let vzduchem. Nad hlavami lyžařů se totiž nachází Serfauser Sauser, dvoukilometrový "kabel" po němž je možné projet se rychlostí až 65 kilometrů v hodině pouze v postroji, člověk je zavěšený na laně.

PRO KRÁLOVSKOU RODINU. Pokud si někdo Španělsko spojuje pouze s létem a letní dovolenou u moře, o mnohé přichází. I tato země totiž nabízí skvělé lyžařské resorty. Pyrenejskou perlou je středisko Baqueira-Beret. Oblíbila si jej dokonce i španělská královská rodina. „Nabízí 162 kilometrů upravených sjezdovek a 36 lanovek," shrnuje CNN. Jedinou nevýhodou střediska jsou ceny - i ty jsou totiž královské. Za třídenní skipas se platí v řádu stovek eur.

NA SKOK K POLÁRNÍMU KRUHU. Mezi lyžaři jsou sice nejslavnější a nejznámější střediska v Rakousku, Itálii či Švýcarsku, za tou pravou zimní pohádkou se ale podle CNN vyplatí vyrazit do Švédska. Nedaleko od tamního slavného ledového hotelu se nachází lyžařské středisko Riksgränsen. A lidé si z něj odnesou zcela jiný zážitek, než na jaký jsou zvyklí z okolních zemí. „Středisko je umístěno 200 kilometrů severně od polárního kruhu. Původní obyvatele vesnice odtud kdysi vyhnalo velké množství sněhu, které komplikovalo každodenní život, stejná hmota sem ale pomalu začíná přitahovat stále více a více lyžařů. Ti zde najdou šest vleků, 17 sjezdovek a celou řadu terénů vhodných pro sjezdy mimo vyznačené sjezdovky," láká CNN.