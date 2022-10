Ale ani jedním z plynovodů plyn v době výbuchu neproudil?

Nord Stream 2 byl naplněn jen technickým plynem, dodávky Nord Stream 1 byly také zastaveny.

Martin Jirušek z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.Zdroj: Se svolením MUNI

Lze přesto variantu havárie uprostřed Baltu zcela vyloučit?

Varianta tady je, byť průběh havárie je velice podezřelý. Došlo k synchronizovaným výbuchům na třech místech na dvou různých potrubích.

Kolik byste této alternativě dal pravděpodobnost? Pět procent?

Patnáct. Nelze totiž vyloučit havárii nějakou manipulací, nebo špatným řízením a špatným provozem na straně provozovatele, tedy ruského Gazpromu.

Dobře pojďme k těm 85 zbylým procentům?

Stalo se to ve stejné oblasti a ve stejný čas. Proto vidím pravděpodobné nějaké úmyslné zavinění zvenčí.

V místech úniků plynu z Nord Streamu došlo k explozím. Může jít o sabotáž

Jako pravděpodobný „pachatel“ tedy vypadá Rusko. Nord Stream 1 byl plný plynu, který mohl sloužit Německu jako nouzová zásoba, protože odčerpat zpět ho už Rusové nemohli. A byly na 1200 kilometrů potrubí velké objemy plynu. Mohl to být důvod, proč by ho Rusové úmyslně odpálili?

Nemyslím si, že by toto hrálo zásadní roli.

A co by tím důvodem mohlo být?

Zvýšení nervozity na evropském trhu s plynem, zvýšení cen. To hraje do karet Ruské federaci. Z tohoto pohledu dává zničení plynovodů Ruskem smysl. Rusko se může vymlouvat na nějaké zapomenuté nálože na dně Baltu. Když bude Moskva tlačena do kouta, aby přiznala, jak to bylo, tak to může použít jako výmluvu.

Ale to není přece tak, že by to mohlo vybuchnout na třech různých místech a současně?

I když Nord Stream 1 a Nord Stream 2 jsou v některých částech nedaleko sebe v desítkách metrů či metrech, v jiných nikoli. V místech, kde se to stalo, tak byly tři výbuchy izolovaně na jednotlivých potrubích a potrubí tam jdou daleko od sebe. Výbuchy na Nord Stream 1 a Nord Stream 2 od sebe byly vzdáleny desítky kilometrů.

Ty plynovody stály miliardy dolarů. Může se ale jejich zničení vrátit Rusům zvýšenými cenami plynu?

V příjmech za plyn pravděpodobně ano. Ale na druhé straně je to pro Rusko velmi špatné z hlediska reputace dodavatele plynu a ropy. Evropský trh je pro Rusko nenahraditelný, jak z hlediska ropy, tak plynu. Plyn nemá šanci přesměrovat do Číny v objemech, který prodávalo do Evropy.

V nefunkčním plynovodu Nord Stream 2 přes noc prudce klesl tlak

Platí ale v dnešním Rusku racionální argumenty? Už dnes přece plyn do Evropy skoro nedodává a radši ho pálí…

Ano, přesně tak. Od 24. února, začátku agrese proti Ukrajině, se nemůžeme na chování Ruska dívat jako na racionální. Ani ta samotná agrese proti Ukrajině nedává žádný racionální smysl. A to ani z hlediska ruské ekonomiky, která stojí na exportu energetických surovin. A to především do Evropy. Jenom to urychlí odklon Evropy od závislosti na ruských energetických zdrojích. Vypadá iracionálně, aby si Rusové zničili sami svůj vlastní plynovod. Jenže všemi dalšími iracionálními kroky Kremlu v poslední době se to jako důvod, který by mluvil proti ruské stopě, prostě maže.

Má nějaký smysl se zabývat ukrajinskou, americkou, nebo polskou stopou?

Nemá. Jsou to teorie na hranici fantasmagorie.

Bude ale někdy odpovězeno na otázku, jak to vlastně bylo? Budou tyto výbuchy někdy vyšetřeny?

Myslím, že to bude vyšetřeno a zjištěno. Podobně, jako se zjistilo, kdo otrávil Sergeje Skripala ve Velké Británii, kdo sestřelil dopravní letoun MH17 na Doněckem, jako se zjistilo, kdo byli zelení mužíci na Krymu a kdo stál za separatisty na východní Ukrajině. Že za tím vším stálo Rusko. Nebude to trvat dlouho a nebude to složité zjistit ani v tomto případě. Jsou tu lokace lodí, pohyb lidí a peněz.

Vůdce Luhanské lidové republiky oficiálně požádal o připojení k Rusku

Máme tady o dva plynovody méně. Ale plyn už jimi stejně netekl. Zkomplikuje to Evropské unii situaci v zásobování energiemi. Mění to něco?

Přišli jsme o cestu, kudy mohlo putovat z Ruska do EU až 100 miliard kubíků plynu. Do února 2022 preferovaná cesta pro ruský plyn. Snižuje to počet možností, kudy může do EU přicházet ruský plyn. Byla to jediná cesta, kterou mohl do EU přicházet plyn přímo z Ruska. Zvláště příští zima 2023/2024 bude pro nás těžká. Těžší než ta zima nadcházející. Protože naše výchozí podmínky EU budou horší, než byly před touto zimou.

No a co má v téhle situaci dělat normální Čech topící plynem?

Neodcházet od velkých distributorů plynu.